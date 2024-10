Theo Hernandez-Milan, la verità del rinnovo: ecco la richiesta del terzino

Le ultime notizie sulla situazione di Hernandez, il cui futuro in rossonero appare ancora incerto: rinnovo o cessione nel 2025?

Theo Hernandez non sta vivendo un momento particolarmente felice della sua carriera. Il suo inizio di stagione è stato un po’ al sotto delle aspettative, come quello di quasi tutta la squadra, anche se è normale che al sesto anno al Milan si pretenda qualcosa in più da un giocatore come lui o anche come Rafael Leao.

Nella recente partita contro la Fiorentina il terzino francese ha fornito un’altra prova opaca, tolto il cross del gol dell’1-1 firmato Christian Pulisic. Non bastasse quanto visto nei 90 minuti più recupero, dopo il triplice fischio finale si è anche fatto espellere per aver detto qualche parola di troppo all’arbitro Luca Pairetto: due giornate di squalifica gli sono state comminate dal Giudice Sportivo. Non il modo migliore per aiutare la squadra. Tutto è aggravato anche dal fatto che indossasse la fascia da capitano, che non ha onorato.

Theo Hernandez: rinnovo o cessione?

Se sul campo le cose non vanno benissimo con il Milan, anche fuori la situazione non sembra andare per il meglio. Ci riferiamo alla trattativa per il rinnovo del contratto, finora non decollata. Hernandez va in scadenza a giugno 2026, come Mike Maignan, quindi per il club è fondamentale arrivare a un accordo nei prossimi mesi.

Mirko Calemme, intervenuto a Ti Amo Calciomercato.it, ha fatto il punto della situazione su Theo: “Mi aspettato che potesse partire l’altra estate, però il Milan ha scelto di non smuoversi dalle richieste per il suo cartellino: 80-90 milioni di euro. Una richiesta ritenuta eccessiva dai club che si sono interessati, ad esempio Bayern Monaco e PSG. I discorsi sono caduti sul nascere. È in scadenza nel 2026, quindi il Milan deve rinnovargli il contratto se vuole difendere il patrimonio che rappresenta. La trattativa non è ancora partita. La volontà di rinnovare di Theo c’è, ma a certe condizioni. Se il club lo vuole a vita in rossonero, allora vuole contratto importante. Se il Milan lo reputa cedibile, allora ci pensa due volte prima di rinnovare. Se si va avanti con questo stallo, nel 2025 i rossoneri non potranno più venderlo a 90 milioni e saranno costretti a farlo per una cifra inferiore per non perderlo a zero. Non si può perdere a zero un giocatore come Hernandez“.

L’ex Real Madrid percepisce circa 4-4,5 milioni netti annui e per firmare un nuovo accordo pretende un sostanzioso aumento. A tal proposito, Calemme aggiunge: “Nei piani del Milan il rinnovo, ma non sarà una trattativa semplice. Theo per rinnovare vuole diventare il calciatore più pagato della squadra. bisogna fare una scelta. Arrivare all’estate prossima con le condizioni attuali, significa svenderlo. Se lo tieni, poi non credo che rinnoverà a pochi mesi dalla scadenza. A gennaio 2026 potrà accordarsi con un altro club. L’alternativa è rinnovare alle sue condizioni. La situazione non è facile. Non escludo che i contatti si possano intensificare e che si trovi una quadra. Theo è legato al Milan, che lo ritiene fondamentale“.

Diventare il più pagato della squadra significherebbe prendere più soldi di Leao, che oggi percepisce una base fissa di circa 5 milioni netti annui più bonus che possono farlo arrivare a circa 7. Vedremo che sforzo vorrà fare la società rossonera.