Un Milan da 762 milioni, la clamorosa rivelazione

Il percorso positivo del Milan continua: Inter meglio dei rossoneri, ma il dato rivelato fa sorridere comunque RedBird

Il Milan vive un’altra crisi dopo quella di inizio stagione. La brutta sconfitta di Firenze, che è arrivata dopo quella, pochi giorni prima, di Leverkusen, a creato di nuovo malumori fra i tifosi e non solo. Malumori che, in parte, erano stati superati dal derby ma che ora tornano con grande veemenza. A rincarare la dose, poi, le solite indiscrezioni da sosta per le Nazionali.

Come sempre dopo ogni sconfitta, ci sono grosse polemiche intorno al Milan. Tutto è iniziato dalla questione rigoristi, poi il siparietto fra Tomori e Abraham, l’atteggiamento di Theo Hernandez e così via. Intanto Fonseca sta lavorando a Milanello per preparare le prossime partite coi pochi giocatori che ha a disposizione. Duro lavoro anche per la società, che deve respingere i continui attacchi e le voci di corridoio in merito ad un cambio di guida tecnica. In estate sul mercato in entrata è stato fatto un buon lavoro (molto meno su quello in uscita) e questo ha di certo migliorato la rosa, che ha visto aumentare anche il suo valore in termini economici.

I 100 club con più valore al mondo, l’Inter meglio del Milan

Il Cies, l’osservatorio calcistico svizzero, ha stilato la classifica dei 100 club con il valore più alto (calcolo aggregato dei giocatori sotto contratto). Al primo posto, inevitabilmente, c’è il Real Madrid con 1.728 miliardi di euro. I Blancos hanno migliorato il proprio dato in estate con l’incredibile arrivo di Kylian Mbappé a parametro zero dal Psg.

Subito dopo il Real Madrid c’è il Manchester City con un valore aggregato di 1.471 miliardi di euro, al terzo posto un’altra inglese, il Chelsea (1.388 miliardi di euro). Arriviamo adesso alle italiane: la squadra col valore più alto è ovviamente l’Inter, ma è “solo” al tredicesimo posto con 800 milioni. Nessuna italiana è infatti presente nella top dieci. Il Milan viene dopo l’Inter ma prima della Juventus: è 14esimo con 726 milioni. I bianconeri sono 17esimi con 697 milioni, il Napoli è ventesimo con 598 milioni. Come facilmente prevedibile, nelle prime dieci posizioni della classifica ci sono ben cinque squadre di Premier League. Un dato per il Milan comunque significativo perché il valore è sicuramente aumentato. E questa è una buona notizia per RedBird, che ha sempre un attento occhio di riguardo all’aspetto economico dei proprio asset. L’obiettivo della proprietà deve essere quello di migliorare ogni anno di più, consapevoli del fatto che competere con le inglesi è, ad oggi, impossibile.