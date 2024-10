Verstappen-Ferrari, la scelta è fatta: ribaltone in F1

C’è una certezza nel futuro di Max Verstappen. La decisione è stata presa e ora può cambiare davvero tutto: il punto della situazione

Ci vorrà ancora qualche giorno per rivedere le vetture di F1 in pista. Il prossimo appuntamento, dopo quello di Singapore, è, infatti, fissato per il 20 ottobre negli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe.

C’è grande attesa per capire se cambieranno nuovamente le gerarchie o se Marx Verstappen sarà ancora costretto ad inseguire le McLaren e in parte anche le Ferrari. Nel frattempo gli argomenti di discussioni sono soprattutto legati al futuro e a quello che potrà accadere nel 2026, l’anno in cui arriverà la rivoluzione dei regolamenti che potrà cambiare totalmente le carte in tavola. Ci spera Fernando Alonso, con la sua Aston Martin, ma ovviamente anche la Ferrari e Lewis Hamilton.

Il pilota britannico ha scommesso sul Cavallino per rilanciarsi, ma la sua avventura accanto a Leclerc comincerà già nel 2025 e sarà certamente la più grande novità. Un cambio epocale che ha portato la Mercedes a dover far delle scelte forti. Sostituire un campione del mondo come Hamilton è praticamente impossibile. Toto Wolff aveva pensato di affidare il sedile ad Alonso per una sola stagione, ma l’obiettivo principale era stato Marx Verstappen. Un’idea che però è venuta subito meno, con la Mercedes che alla fine ha scelto di anticipare i tempi, dando la macchina ad Andrea Kimi Antonelli.

F1, svolta Verstappen: un futuro tutto da sognare

L’annuncio del 18enne bolognese è arrivato durante il GP di Monza, facendo impazzire anche i fan italiani, che finalmente potranno fare il tifo per un proprio pilota.

Una scelta quella di puntare sul giovane azzurra che pone fine al sogno Verstappen: “Ci siamo fatti da parte – ha spiegato Wolff ai microfoni di Autosport – e credo di aver già espresso in passato il concetto, su cui anche Max ha una visione simile. Bisogna avere fiducia nei tuoi piloti e nella tua squadra. Devi dare il massimo supporto possibile perché le tue scelte funzionino e solo se le cose si mettono davvero male, puoi considerare allora altre opportunità. Sarebbe come flirtare con un’altra persona quando la tua relazione sentimentale non funziona. Non va bene, non sto flirtando. Potrei intavolare una conversazione con lui solo se davvero considerassimo di cambiare, e sono sicuro che valga lo stesso anche da parte sua”.

Sarà così Antonelli ad affiancare Russel: “George ha avuto una traiettoria simile a quella di Kimi, in termini di karting e formule minori. Ed è stato il primo giovane a unirsi alla Mercedes. È ancora il nostro pilota, ma non faremo distinzioni tra lui e Antonelli“. Marx Verstappen, dunque, continuerà ancora con la Red Bull e in futuro chissà. Per l’olandese tutti gli scenari restano aperti, ma prima o poi, in Ferrari potrebbe arrivarci anche lui. D’altronde Hamilton salirà sul Cavallino a 40 anni.