Ansia Kvaratskhelia, ora Antonio Conte resta di sasso

Napoli in ansia per Kvaratskhelia: dalla Georgia una notizia che lascia di sasso Antonio Conte, i dettagli

Il percorso del Napoli in questo inizio di stagione non è una sorpresa. L’arrivo di Antonio Conte e un mercato da protagonista lo hanno reso senza alcun dubbio la prima rivale dell’Inter per la vittoria dello Scudetto, considerando che non ha neanche l’impegno delle coppe europee. E infatti oggi gli azzurri sono primi in classifica.

Conte sta dimostrando anche a Napoli di essere un allenatore top. Non è un caso se i tifosi del Milan lo volevano più di chiunque altro, tanto da preparare anche una pagina di giornale per invogliare la società a prenderlo (iniziativa che poi non è andata in porto). Ora se lo godono i tifosi azzurri, che si stanno godendo una squadra che sembra aver fatto già lo step necessario per puntare alla vittoria dal punto di vista tattico e mentale. Kvaratskhelia è sempre il giocatore chiave e più talentuoso: non è stato per lui un inizio entusiasmante, ma sta lavorando tanto senza palla ed è a totale disposizione della squadra. Potrebbe essere un esempio per Leao. Il georgiano però non se la passa benissimo dal punto di vista fisico: il suo piede ha visto giorni migliori.

Kvaratskhelia, la foto è impressionante: piede super gonfio

Kvaratskhelia ha preso diversi colpi pesanti durante l’ultima partita contro il Como di Serie A. Colpi che gli hanno causato un po’ di problemi… Dalla Georgia, dove il giocatore si trova per prendere parte al ritiro della Nazionale, è stata pubblicata la foto del suo piede. Ed è impressionante…

Il piede destro di Kvaratskhelia è gonfissimo, tanto da sembrare due volte più grande rispetto al sinistro. A quanto pare, sono stati in particolare due colpi presi venerdì scorso a renderlo così. Kvaratskhelia ha quindi bisogno di riposo perché giocare così è impossibile. Intanto lui resta in ritiro con la Nazionale ma è probabile che riposerà almeno per la prima partita; dopodiché potrà tornare a disposizione.

Niente di rotto né di serio: solo una botta tremenda. Fra qualche giorno il suo piede destro tornerà in condizioni normali e tornerà a disegnare calcio sui campi d’Italia e non solo. Per Antonio Conte è un giocatore troppo importante: sta lavorando tantissimo senza palla, si sacrifica per la squadra e poi in fase offensiva ha conservato il suo genio calcistico. Sospiro di sollievo per tutta Napoli.