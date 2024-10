De Zerbi ci crede, super colpo in Serie A per il suo Marsiglia

Per il 2025 De Zerbi sogna un colpo importante: nel centrocampo della sua squadra potrebbe arrivare un altro nome grosso, dopo Rabiot.

Per il Marsiglia questa è una stagione molto importante e la voglia di tornare ai vertici della Ligue 1 ha portato il club a fare un calciomercato estivo molto importante. Dopo aver concluso la scorsa stagione senza qualificazione in una coppa europea, c’è l’ambizione di tornare in Champions League.

La dirigenza ha ingaggiato come allenatore Roberto De Zerbi, reduce da quasi due anni trascorsi al Brighton e attratto dal progetto francese. Ha trovato un management che ha fatto di tutto per accontentare le sue richieste in sede di campagna acquisti. Ben tredici i volti nuovi arrivati. Ovviamente ci sono state anche diverse partenze e, infatti, a fronte di circa 87 milioni spesi ce ne sono stati circa 81 incassati (dato Transfermarkt).

Marsiglia, nuovo colpo dall’Italia

Il Marsiglia ha pescato anche dalla Serie A. È arrivato Valentin Carboni, talento argentino di proprietà dell’Inter che si è trasferito in Costa Azzurra con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. 35 milioni il prezzo fissato per l’acquisto definitivo, con i nerazzurri che con 40 possono esercitare l’opzione di contro-riscatto.

Era svincolato, ma aveva comunque giocato in Italia negli anni precedenti, Adrien Rabiot. L’ex PSG e Juventus è stato il colpo da novanta messo a segno quando la sessione estiva del calciomercato era terminata. C’era (e c’è ancora) la possibilità di tesserare giocatori a parametro zero e il Marsiglia è riuscito a ottenere la firma del centrocampista, che si è legato al club con un contratto biennale che per il primo anno prevede uno stipendio base di circa 3,5-4 milioni netti.

Prima di ingaggiare Rabiot, l’OM aveva provato a prendere Ismael Bennacer dal Milan. L’algerino aveva detto sì al trasferimento, però le società non hanno trovato l’accordo su formula e cifre dell’operazione. Non era stato escluso un nuovo tentativo per la finestra invernale del mercato, però l’ex Empoli si è infortunato seriamente e tornerà solo per metà gennaio 2025.

Il Marsiglia continua a guardare in Italia e starebbe pensando a Paul Pogba, legato alla Juventus da un contratto fino a giugno 2026 e che potrebbe presto firmare la risoluzione. La sua squalifica per doping è stata ridotta da 4 anni a 18 mesi e ciò gli permetterà di tornare in campo da marzo 2025. Oltre all’OM, ci pensano anche squadre della Major League Soccer e della Saudi Pro League. Le opzioni non gli mancheranno.