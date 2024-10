La scelta dell’Inter è chiara: se salta Inzaghi arriva l’ex nerazzurro

L’Inter già guarda al futuro: se salta Simone Inzaghi, scelto già il prossimo allenatore. Il nome è u pallino della dirigenza

Il titolo di Campione d’Italia arrivato dominando completamente la Serie A nella scorsa stagione: una sorta di chiusura del cerchio per Simone Inzaghi che in casa nerazzurra – ma anche in tutta la sua carriera di tecnico – non aveva mai vinto lo scudetto. Ed ha scelto un traguardo storico dell’Inter, quello della seconda stella.

In nerazzurro ha però conquistato anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana fino alla finale di Champions League due stagioni fa, questo sì il grande cruccio dell’allenatore. Ed in questa stagione l’obiettivo è proprio quello: provare a primeggiare in Europa, ad arrvare fino in fondo alla competizione.

Oltre, naturalmente, a ripetersi in campionato. D’altronde l’Inter ha una squadra attrezzata per poter lottare su tutti i fronti senza grandi problemi. Almeno sulla carta, perché in realtà qualche zoppichio l’ha mostrato eccome. Se fino all’anno scorso era una macchina perfetta, capace di conquistare solo vittorie nelle prime giornate di campionato, i punti ora sono 14, due in meno del Napoli capolista, con due pari ed un ko – nel Derby – in sette giornate.

Inter, nuovo allenatore dopo l’addio di Inzaghi: è un pallino dirigenziale

La posizione di Simone Inzaghi è ovviamente solidissima ed in viale della Liberazione nemmeno pensano ad un esonero del tecnico dello scudetto. I risultati stagionali, però, saranno fondamentali in vista della prossima annata. Non è un mistero che Inzaghi abbia estimatori anche e soprattutto all’estero, a partire da quel Manchester United ormai stufo di Ten Hag e pronto a dare l’ennesima svolta.

Inzaghi lo scorso mese di luglio ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2026 con opzione per la stagione successiva con tanto di contratto a sei milioni e mezzo più bonus a stagione. Un accordo importante che però i nerazzurri potrebbero anche decidere di strappare, soprattutto se dovesse essere questa la volontà del tecnico.

Inzaghi, infatti, starebbe anche valutando l’opzione Premier League – un campionato che l’ha sempre affascinato – per mettersi alla prova in un’altra dimensione dopo aver vinto tanto in nerazzurro, a patto che arrivi l’offerta giusta.

E l’Inter, che non incatenerebbe il suo allenatore, avrebbe già il nome dell’allenatore: si tratta di Diego Pablo Simeone, il Cholo, attuale tecnico dell’Atletico Madrid. L’argentino è un pallino di Javier Zanetti, suo connazionale che potrebbe finalmente convincerlo a lasciare la Spagna ed i colchoneros che allena dal 23 dicembre 2011. Quasi 13 anni, insomma, nella squadra in cui ha giocato dal 1994 al 1997 e dal 2003 al 2005.

Il suo contratto con i madrileni scadrà nel 2027 ed è molto legato all’Atletico, così come alla Lazio ed all’Inter, i due club in cui ha militato in carriera. E proprio una proposta dell’Inter potrebbe allettarlo oltremodo e spingerlo a tentare una nuova avventura in Serie A (ha già allenato il Catania nella massima serie italiana).