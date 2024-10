L’ultima dichiarazione ha scatenato la furia dei tifosi: Kyrgios abbatte Sinner

Kyrgios ancora contro Sinner, l’ultima pessima uscita del tennista greco contro Jannik. Quello che ha detto è gravissimo

Il momento no di Jannik Sinner fuori dal campo continua. Il ricordo del WADA ha rimesso nuovamente tutto in discussione per quanto riguarda la questione Doping. Il rischio di una squalifica c’è, ma di più ne sapremo solo fra qualche mese. Una situazione difficile da gestire dal punto di vista psicologico visto che nel frattempo ci sono vari importanti tornei.

Sinner ha di recente perso la finale del torneo ATP di Pechino contro il solito Alcaraz ma nel frattempo avanza nel Masters 1000 di Shanghai: ha battuto Ben Shelton, lo stesso contro il quale ha invece perso l’anno scorso nello stesso torneo, ed è ai quarti di finale del torneo. Adesso c’è un altro scoglio: si tratta di Daniil Medvedev, che a sua volta ha vinto contro Stefanos Tsitsipas. Nel frattempo però la questione Clostebol continua a far discutere e agisce come un’ombra in questo momento per Sinner. Ad alimentare il continuo dibattito è il solito Kyrgios, che ha preso di mira l’italiano tempo fa e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, stavolta ci è andato giù davvero pesante.

Kyrgios ancora contro Sinner, stavolta l’ha fatta grossa

Kyrgios non è nuovo a uscite sui social poco carine nei confronti di Sinner per quanto riguarda questa incresciosa vicenda. L’ultima, in ordine di tempo, è davvero di cattivo gusto. Alcuni utenti gli hanno chiesto se è disposto a giocare un doppio in coppia proprio con Jannik. La sua risposta è di pessimo gusto.

“No, gioco solo con tennisti puliti“, ha scritto Kyrgios. E questo ha ovviamente scatenato la rabbia dei tifosi di Sinner, che gli hanno risposto a tono. L’uscita è stata definita “Ai limiti della querela” da Tuttosport e in effetti è difficile dargli torto. Il tennista italiano per adesso non può fare altro che attendere come andrà a finire questa storia, dopodiché può anche pensare di agire per vie legali contro il greco. Al momento però Sinner è giustamente concentrato sul campo e sugli obiettivi da raggiungere, anche se non è semplice giocare partite molto importanti con il peso di una possibile squalifica. In molti si sono espressi in merito a questa vicenda e c’è chi, arrivati a questo punto, pensa che l’altoatesino stia andando in contro ad una inevitabile squalifica di 6 mesi. Di questa ipotesi ne ha parlato Andy Roddick, l’ex numero uno al mondo.