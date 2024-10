Milan, nuova idea per il centrocampo: colpo da 20 milioni

Nuova idea per il centrocampo rossonero: a gennaio potrebbe esserci l’assalto a un profilo che gioca già in Italia.

Nella prossima sessione del calciomercato il Milan non rimarrà fermo. Oltre a cercare di vendere esuberi come Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, cercherà anche di rinforzare la squadra. La mediana è certamente un reparto nel quale servirà intervenire.

L’infortunio serio capitato a Ismael Bennacer ha rappresentato una brutta notizia per Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno dell’algerino fino a metà gennaio 2025 circa. Vero che il giocatore non era considerato incedibile e che il club sperava di prendere Manu Koné grazie alla sua partenza, però l’ex Empoli ha caratteristiche che sarebbero tornate utili. In questo momento il centrocampo ha i giocatori contati e l’allenatore non ha vere alternative alla coppia titolare Fofana-Reijnders, dato che Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah hanno caratteristiche diverse.

Il Milan pesca in Serie A: nuovo nome

La società rossonera sta valutando diversi profili per gennaio. Tra questi ci sono “vecchi” obiettivi come Carney Chukwuemeka del Chelsea e Johnny Cardoso del Real Betis. Per il primo potrebbe esserci anche la possibilità di fare un’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto, mentre per il nazionale americano serve fare un investimento da 20-25 milioni di euro.

Nelle ultime ore è emersa un’altra opzione per il centrocampo del Milan: Morten Frendrup del Genoa. Il 23enne danese è arrivato a Genova a gennaio 2022 proveniente dal Brondby ed è costato circa 4 milioni. Ha messo in campo diverse buone prestazioni con la maglia rossoblu e ha attirato l’attenzione di diverse squadre. A fine giugno si parlava anche di un’offerta da 25 milioni arrivata dalla Premier League e rifiutata dal club ligure.

Oggi il Genoa è terzultimo in classifica e con una proprietà (777 Partners) che vuole vendere perché ha delle difficoltà finanziarie. Secondo La Gazzetta dello Sport, il prezzo della cessione di Frendrup si può aggirare sui 20 milioni. Il nazionale danese si è distinto nella scorsa Serie A per palloni intercettati, tackle e palloni rubati: è stato il miglior centrocampista del campionato su questi aspetti. E il secondo per duelli vinti. Una vera diga. Potrebbe fare comodo al Milan, che ha bisogno di un’alternativa a Youssouf Fofana, unico mediano con caratteristiche difensive presente nella squadra di Fonseca. Palla al piede non dà il meglio di sé, però quando c’è da schermare le giocate e aggredire gli avversari tira fuori le sue qualità.