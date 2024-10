Recupero lampo: torna in campo per Real Madrid-Milan

Il cammino in Champions League del Milan è cominciato male con due sconfitte ed ora si avvicina la partita con il Real Madrid.

Due ko su due incontri disputati per gli uomini di Paulo Fonseca che, dopo aver affrontato il Club Brugge in casa il prossimo 22 ottobre, si recheranno a Madrid per la sfida contro i campioni d’Europa in carica del Real prevista il 5 novembre.

Le due sconfitte in Champions League pesano moltissimo sul giudizio che in casa rossonera si ha del lavoro fatto da Paulo Fonseca. Il cammino in Europa dei rossoneri ora è decisamente in salita e, se da una parte è ormai compromessa la possibilità di arrivare tra le prime otto, la dirigenza non vuole prendere nemmeno in considerazione la possibilità di non centrare i playoff. Nel frattempo arrivano novità in merito alla sfida tra il Real Madrid ed il Milan con le merengues pronte a recuperare una pedina importante per la partita del Bernabeu.

Real Madrid-Milan, recupero in vista: ci sarà al Bernabeu

Il Real Madrid dovrebbe recuperare Brahim Diaz per la partita casalinga di Champions League contro il Milan. Il trequartista della nazionale marocchina è pronto quindi a tornare, almeno in panchina, proprio per la sfida contro la sua ex squadra.

Ex mai dimenticato in casa Milan, Brahim Diaz si è rivelato un giocatore importante per la rosa di Carlo Ancelotti durante la scorsa stagione, risultando decisivo in più di un’occasione proprio in Champions League. L’inizio di stagione quest’anno non è stato facile proprio per via dell’infortunio che lo sta tenendo fuori dai campi di gioco e la concorrenza non manca di certo considerati anche gli arrivi di Mbappé ed Endrick.

Il classe 1999 è pronto però a completare il processo di recupero mettendosi a disposizione di Carlo Ancelotti già dalla fine di ottobre per provare ad essere in campo nella partita contro i rossoneri. Una sfida che sarà importante anche per le merengues che, dopo il ko arrivato in Francia sul campo del Lille, non possono permettersi altri passi falsi per avere la certezza di centrare un posto nelle prime otto in classifica.

Da una parte in casa Milan ci sarà la felicità nel rivedere in campo il centrocampista offensivo spagnolo che in tre anni ha dato molto alla causa rossonera contribuendo in maniera decisiva per la vittoria dello scudetto. Dall’altra ci sarà una preoccupazione in più per Paulo Fonseca che avrà di fronte un Real Madrid al completo in una sfida fondamentale per il cammino del Milan.