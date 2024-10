Bocciato il nuovo acquisto: a gennaio sarà subito sostituito

Il Milan valuta l’acquisto a gennaio: il giocatore potrebbe sostituire un acquisto fatto in estate, i dettagli

Siamo arrivati alla classica sosta di ottobre ed è tempo per fare un primo bilancio della stagione rossonera. Inizio da dimenticare, poi la ripresa con le tre vittorie consecutive in campionato (e una notte anche da capolista) e poi di nuovo crisi con le due sconfitte di fila contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. Insomma, un inizio tutt’altro che esaltante per Paulo Fonseca e i suoi giocatori.

Il bilancio infatti va fatto anche per quanto riguarda alcuni giocatori e in particolare i nuovi acquisti. Alvaro Morata e Youssouf Fofana, come prevedibile, si sono rivelati finora i migliori acquisti dell’estate rossonera. Il primo per gol sì ma anche per atteggiamento e disponibilità, già da leader riconosciuto; l’altro sta crescendo partita dopo partita ed è un insostituibile – anche perché manca una riserva con le sue caratteristiche. Da valutare ancora Pavlovic, che ha perso spazio dopo un ottimo inizio. Bocciato, invece, Emerson Royal. Il terzino, preso dal Tottenham per 15 milioni, non convince i tifosi fin dal primo momento e le prestazioni offerte finora stanno confermando le sensazioni negative.

Milan, un altro terzino dalla Premier League

Il Milan gli continuerà a dare fiducia anche perché, come detto, siamo di fronte ad un investimento importante sul piano economico. Il brasiliano resterà il titolare dei rossoneri anche per le prossime partite. Al momento è out Davide Calabria per infortunio ma l’ex Real Betis è comunque considerato davanti nelle gerarchie. Occhio però a possibili sorprese per il mercato di gennaio.

Come scrive il corriere dello Sport, in vista del mercato di gennaio il Milan sta ragionando anche sul possibile acquisto di un altro terzino destro. L’indiscrezione, se confermata, può essere interpretata in due modi: non c’è soddisfazione per le prestazioni di Emerson Royal oppure ci si vuole già cautelare in vista dell’addio a zero di Calabria, col quale non c’è una trattativa avviata concreta per il rinnovo. Il nome più in voga arriva ancora dalla Premier League: si tratta di Trippier, in forza al Newcastle ormai da diversi anni. L’inglese ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma non ha trovato molto spazio in questo inizio di campionato e a gennaio potrebbe chiedere la cessione. Il Milan è alla finestra come possibile colpo low-cost, in attesa di una crescita di Emerson Royal che ha ancora tempo e modo per provare ad acquistare fiducia agli occhi dei tifosi e non solo.