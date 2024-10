Colpo a metà prezzo, occasione Milan

Il giocatore può approdare al Milan a metà prezzo. Un’occasione da sfruttare a tutti i costi: ecco il punto della situazione

Durante la pausa per le nazionali, il focus si sposta spesso sul calciomercato. Anche in casa Milan, così, si è parlato tanto dei possibili nuovi arrivi, oltre che di rinnovi.

Questi d’altronde sono i giorni di Theo Hernandez, delle dichiarazioni del suo agente, ma anche di Mike Maignan e Matteo Gabbia, che il Diavolo vuole blindare a tutti i costi. Si sta inoltre parlando tanto di un possibile colpo a centrocampo, dove Paulo Fonseca ha davvero la coperta corta. L’infortunio di Ismael Bennacer ha complicato i piani dei rossoneri, con il tecnico portoghese che di fatto sta utilizzando solamente Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana. Yunus Musah non sta giocando praticamente mai e Ruben Loftus-Cheek non ha ancora fornito le risposte sperate. Guardare ad un nuovo mediano è dunque d’obbligo, a prescindere dal recupero del centrocampista algerino. Sono così diversi i profili di cui si sta parlando e sono tornati di moda Chukwuemeka, che può lasciare il Chelsea a condizioni vantaggiose, e Frendrup, che il Genoa è pronto a cedere per una ventina di milioni di euro. Ma sono tanti i nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada e non sono dunque da escludere sorprese.

Milan, Maldini a metà prezzo: il punto della situazione

Questi giorni, poi, sono anche quelli dei rimpianti: da Pierre Kalulu, passando ovviamente per Daniel Maldini. Ma se per il francese non c’è più nulla da fare, con la Juventus che può riscattarlo, facendo incassare ai rossoneri una ventina di milioni di euro, il discorso è diverso per il talento italiano.

Sì perché il Milan ha di fatto deciso di mantenere il controllo sul figlio di Paolo con una serie di clausole che gli permettono di riportarlo a casa. E’ noto il fatto che il Diavolo, che lo ha ceduto a titolo definitivo al Monza, può mettere sul piatto il 50% del valore del cartellino per riprenderselo, ma La Repubblica ha svelato un altro dettaglio: il Milan, infatti, in estate si è garantito il diritto di prelazione su Daniel Maldini. Una notizia importante, che fa tornare il sorriso a tutti quei tifosi che vorrebbero rivedere in rossonero il giovane talento, che avrebbe fatto comodo fin da subito a Fonseca. Ma agli errori si può spesso rimediare, come in questo caso.