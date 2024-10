Difficile pensare un Milan senza Pulisic: il “dubbio” di Fonseca

Pulisic è un giocatore fondamentale per la squadra rossonera: in vista della ripartenza del campionato Fonseca dovrà fare delle valutazioni.

Quando a luglio 2023 è arrivato al Milan, non mancava qualche dubbio su Christian Pulisic. C’era chi temeva fosse un po’ troppo fragile fisicamente e chi pensava che non fosse poi così forte. Il nazionale americano ha convinto tutti sul campo fin da subito.

L’ex Chelsea ha dimostrato di meritare la maglia da titolare e i suoi numeri sono notevoli: 21 gol e 13 assist in 59 presenze. Al Borussia Dortmund fece 19 reti e 16 assist in 127 partite, mentre al Chelsea 26 gol e 19 assist in 145. In Italia si sta rivelando un giocatore particolarmente decisivo in fase offensiva e anche nelle partite nelle quali magari è più in ombra riesce spesso a trovare la giocata per rendersi pericoloso.

Pulisic, titolare o panchina in Milan-Udinese?

Nelle prime 7 giornate della Serie A 2024/2025 ha messo assieme 5 gol e 2 assist. Va in rete da 4 partite consecutive di campionato, ha timbrato il cartellino anche nell’atteso derby vinto contro l’Inter. Nell’ultimo turno la sua marcatura ha prodotto solo il momentaneo 1-1 contro la Fiorentina, poi capace di vincere grazie ad Albert Gudmundsson. Ora c’è la sosta nazionali che vede Pulisic impegnato con gli Stati Uniti, di cui è capitano.

La nazionale americana ha in programma due amichevoli contro Panama (domenica 13 ottobre ore 3:00 italiane) e Messico (mercoledì 16 ottobre ore 4:30). Pulisic, così come Yunus Musah, rientrerà a Milano dal Messico solo 48 ore prima di Milan-Udinese, in programma per sabato 19 ottobre alle ore 18:00 a San Siro.

Paulo Fonseca dovrà decidere come gestirlo: se schierarlo regolarmente titolare ed eventualmente toglierlo nel secondo tempo oppure se lasciarlo inizialmente in panchina e farlo entrare solo nella ripresa. Logicamente, oggi è difficile pensare a un Milan senza Pulisic. Toccherà all’allenatore portoghese valutare la situazione al rientro del giocatore in Italia, certamente avrà l’opportunità di confrontarsi con lui per prendere una decisione condivisa. Ci sono tante gare ravvicinate, quindi è normale pensare a una gestione delle energie.

Se l’ex Chelsea non dovesse partire dall’inizio, sarebbe Samuel Chukwueze a prendere il suo posto sulla fascia destra. Il nigeriano, a sua volta impegnato con la sua nazionale in due match contro la Libia (qualificazioni alla Coppa d’Africa), vorrebbe tanto avere un’occasione da titolare. Fonseca ha spiegato che deve migliorare nelle partite in cui ci sono pochi spazi, situazioni in cui fatica maggiormente a esprimere le sue qualità. Vedremo se contro l’Udinese toccherà a lui.

Nelle primissime partite Fonseca aveva pensato a un utilizzo contemporaneo di Pulisic e Chukwueze, con l’americano impiegato da trequartista e il nigeriano da ala destra. Ma questo assetto è stato ben presto accantonato, anche se non è escluso che possa essere riproposto.