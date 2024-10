“È successo un anno fa”, rivelazione Sainz-Leclerc in casa Ferrari

Interessante retroscena riguardante Leclerc: un uomo Ferrari ha raccontato cosa gli ha permesso di fare un salto di qualità dal 2023.

Charles Leclerc è un pilota con un grande talento e che ha “solo” bisogno di una macchina competitiva per dimostrare di poter diventare campione del mondo di F1. Purtroppo per lui, la Ferrari non gli ha ancora dato questa possibilità. La speranza è che possa succedere nel 2025.

Nonostante tutto, il driver monegasco ha firmato il rinnovo di contratto con la scuderia di Maranello e continua a credere nel sogno di laurearsi campione. Ha un legame speciale con il colore rosso e non vuole mollare, intende dare tutto per raggiungere il suo obiettivo. Chiaramente, è fondamentale che in fabbrica e nel box facciano quanto necessario per permettergli di ambire alla corona iridata. Il talento non basta per vincere.

F1, Leclerc più forte rispetto al 2023

Nel 2025 la Ferrari accoglierà Lewis Hamilton e ciò rappresenterà un’altra grande sfida per Leclerc, che ha già avuto un pluricampione come Sebastian Vettel nel box nei primi due anni in rosso. Ma allora lui era il giovane da poco arrivato in F1, adesso è un pilota con molta più esperienza e che dovrà essere di nuovo pronto al confronto.

In questi anni Charles ha dovuto vedersela con Carlos Sainz, compagno di squadra tutt’altro che “accomodante”. Lo spagnolo ha fatto di tutto per imporsi e non sono mancati alcuni momenti di tensione, anche se nel complesso il rapporto tra i due è stato abbastanza buono. Nel 2024 la Ferrari ha vinto tre gare, due con Leclerc e una proprio con Sainz. Nel 2023 il trionfo era stato uno solo, quello conquistato dal madrileno nel Gran Premio di Singapore.

Quel risultato del futuro pilota della Williams è stato importante anche per Charles. Lo ha spiegato l’ingegnere ferrarista Jock Clear in un’intervista a F1 Nation: “Leclerc a Singapore avrebbe dovuto vincere da favorito, ma Sainz gli ha soffiato al vittoria sotto al naso. Questo lo ha spinto a concentrarsi davvero sul fare il massimo in gara. Non significa che prima non lo pensasse, ma che la concentrazione cambia leggermente. Non si tratta più di settare la macchina al meglio per la qualifica e a fare un super giro, dando per scontato che poi domenica tutto accadrà. Ora si vede una versione migliore di Charles“.

Il pilota monegasco è maturato anche attraverso alcuni errori e osservando i suoi avversari. Nel 2025 spera di avere finalmente una Ferrari in grado di consentirgli di puntare con costanza alla vittoria.