Fonseca ribalta di nuovo il Milan: triplo cambio alla ripresa

Novità nella formazione rossonera alla ripartenza del campionato: contro l’Udinese ci saranno alcuni cambiamenti rispetto a Firenze.

Il Milan ha fallito l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva in Serie A e la sconfitta contro la Fiorentina è stata una brutta botta. Oltre al risultato in sé, ci sono stati pure il caos rigoristi e l’espulsione di Theo Hernandez dopo il triplice fischio finale. Un mix di cose negative che hanno visto il Diavolo lasciare lo stadio Artemio Franchi con delle ferite importanti.

In fase difensiva si continuano a registrare errori individuali assolutamente evitabili e che spesso sono fatali. C’è da migliorare non solo come collettivo nel muoversi meglio in campo, ma anche in termini di concentrazione in campo dei singoli. Paulo Fonseca durante la sosta nazionali non può contare su tanti giocatori, però deve pensare a qualche contromisura da adottare alla ripartenza degli impegni ufficiali.

Verso Milan-Udinese: la possibile formazione

Sabato 19 ottobre alle ore 18:00 il Milan affronterà l’Udinese a San Siro e non potrà permettersi un nuovo passo falso. La squadra friulana ha iniziato abbastanza bene il campionato, è quinta in classifica con 13 punti, 2 in più rispetto ai rossoneri. Una vittoria consentirebbe di effettuare il sorpasso e di non rischiare di perdere ulteriore contatto delle primissime.

Fonseca sta pensando a qualche cambiamento nella formazione. Sicuramente in difesa dovrà fare a meno di Theo Hernandez, squalificato per due giornate. Da capire chi prenderà il suo posto sulla fascia sinistra difensiva: il favorito dovrebbe essere Filippo Terracciano, con Alex Jimenez e Davide Bartesaghi come alternative. Lì potrebbe giocare anche Davide Calabria, ma non è sicura la sua presenza contro l’Udinese.

Oltre alla corsia mancina, anche al centro ci dovrebbe essere una novità. Fikayo Tomori è indiziato per rimanere in panchina, al suo posto potrebbe tornare titolare Strahinja Pavlovic. L’ex Chelsea compie qualche errore di distrazione di troppo e Fonseca sta valutando di dare nuovamente un’occasione al serbo. Scalpita anche Malick Thiaw, che dopo un infortunio è tornato regolarmente a disposizione e spera di poter giocare al più presto.

A destra Emerson Royal dovrebbe essere confermato, così come Matteo Gabbia al centro. Nessun cambiamento dovrebbe riguardare il centrocampo, con Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders a comporre di nuovo la coppia titolare. Per quanto riguarda il tridente offensivo, non sembrano esserci dubbi sulle presenze di Rafael Leao e Christian Pulisic. Da capire a chi andrà l’altro posto. Ci potrebbe essere il ritorno dall’inizio di Ruben Loftus-Cheek come trequartista, così da dare maggiore fisicità alla squadra. Un’altra possibilità è usare Pulisic da numero 10 e mettere titolare Samuel Chukwueze a destra. Vedremo.

Con Tammy Abraham che potrebbe accomodarsi in panchina e subentrare nel secondo tempo, sarà Alvaro Morata ad agire come centravanti. Ultimamente lo spagnolo ha giocato più come trequartista e potrebbe tornare a giocare da attaccante puro.