La Russa provoca il Milan: “Per vincere contro l’Inter devono…”

Il presidente del Senato ha parlato alla presentazione dell’ultimo libro di Biasin: è stata l’occasione per punzecchiare i milanisti.

L’ultimo derby Inter-Milan ha visto i rossoneri trionfare dopo sei sconfitte consecutive. È stato un trionfo meritato e molto importante, anche perché Paulo Fonseca era stato messo in discussione e già si parlava del rischio esonero. Doveva essere la partita in grado di sbloccare definitivamente i rossoneri, però non è stato esattamente così.

Dopo la successiva vittoria contro il Lecce per 3-0 a San Siro, sono arrivate le sconfitte in trasferta contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. Entrambe molto brucianti per la squadra, che non è stata capace di superare i due test. Se perdere alla BayArena non è uno scandalo, ha fatto più male il KO allo stadio Artemio Franchi. Doveva essere il match del riscatto e invece il Diavolo ha messo in campo una brutta prestazione. Guardando le statistiche, avrebbe meritato almeno di pareggiare, però sono stati fatali alcuni errori in difesa e in attacco.

Inter, La Russa prende in giro il Milan

Giovedì nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica si è svolta la presentazione di “Inter seconda stella”, il libro scritto dal giornalista Fabrizio Biasin ed edito da Mondadori. Ovviamente, è stato realizzato per raccontare la scorsa stagione, che per i nerazzurri è terminata con la vittoria dello Scudetto numero 20 e quindi con la conquista della seconda stella, esibita sulla maglia da questa stagione.

Presente Ignazio La Russa, presidente del Senato e anche tifoso interista, che non ha fatto mancare qualche battuta in riferimento ai cugini rossoneri: “Finalmente hanno vinto un derby! Qual è la differenza tra i derby vinti da noi in fila e l’ultimo vinto da loro? Che dopo aver vinto il derby non stanno più vincendo! Ma per vincere contro di noi, devono trovare un’Inter scarica e loro devono scaricare tutto quello che hanno. Adesso vediamo quello che succederà“.

Dopo la sconfitta contro il Milan, l’Inter ha vinto le tre gare successive contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Dopo la sosta nazionali avrà uno scontro importante contro la Roma allo stadio Olimpico, poi lo Young Boys in Champions League e la Juventus. Il Milan avrà Udinese, Club Brugge, Bologna e Napoli in questo mese.