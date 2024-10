Milan distrutto: “Perso per meno di un milione il migliore in Serie A”

Il calciomercato della scorsa estate ha visto diversi calciatori lasciare il Milan e trovare l’ambiente giusto per esplodere altrove.

Sono diversi i rimpianti in casa Milan riguardanti il mercato che si è concluso lo scorso 30 agosto. Alcuni dei giocatori ceduti dalla dirigenza rossonera stanno facendo molto bene in questo primo scorcio di campionato aumentando i rimpianti dei tifosi.

La sconfitta arrivata in casa della Fiorentina ha acceso di nuovo la crisi in casa rossonera con il Milan che ora vede sempre più lontano il Napoli capolista ed è alle prese con problemi sia di natura tattica che di comunicazione come dimostrato dai due rigori non calciati da Pulisic al Franchi. Se il Milan non sorride lo stesso non si può dire di alcuni giocatori che tra luglio ed agosto hanno salutato Milanello. In molti stanno mettendo a referto grandi prestazioni in Serie A dimostrando il valore che non avevano mostrato con la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, attacco alla dirigenza per una cessione

Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’, Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica, ha fatto il punto sul momento difficile del Milan commentando anche quelle che sono state le mosse di mercato della dirigenza in estate. Nel mirino del giornalista c’è anche la cessione di Devis Vasquez, ora assoluto protagonista con la maglia dell’Empoli.

Ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Empoli in estate, Devis Vasquez si sta affermando come uno dei migliori portieri del campionato di Serie A trascinando la squadra toscana nelle zone alte della classifica grazie ad una sola sconfitta nelle prime sette giornate. L’estremo difensore potrà essere riscattato alla fine della stagione dai toscani per una somma intorno ai 900 mila euro, un prezzo davvero molto più basso del reale valore del calciatore che ora potrebbe essere piazzato sul mercato per circa 10 milioni.

Emanuele Gamba ha così commentato l’operazione: “Credo che al momento Vasquez possa essere considerato il miglior portiere della Serie A, almeno per quello visto nelle prime sette giornate di campionato ed i rossoneri non hanno un portiere di riserva considerato l’infortunio di Sportiello. La cosa più sorprendente poi è che l’Empoli potrà riscattare il cartellino di Devis Vasquez per una somma intorno ai 900 mila euro“.

Un nuovo rimpianto quindi in casa Milan per quello che riguarda le cessioni estive. Il portiere colombiano, insieme a Kalulu, Adli e Maldini ha infatti trovato la sua giusta dimensione lontano da Milanello riuscendo ad imporsi nel campionato italiano.