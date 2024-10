Milan, doppia firma in arrivo: accordo ad un passo

Accordo sempre più vicino per una doppia firma in casa Milan: l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Tutti i dettagli

Un’altra sosta complicata per il Milan che è di nuovo in crisi dopo quella di inizio anno. Le due sconfitte contro Leverkusen e Fiorentina hanno riportato un po’ di malumore in tutto l’ambiente; non sono mancate, ovviamente, le critiche a Paulo Fonseca, ma in realtà è forse quello con meno colpe e responsabilità in assoluto.

Come in ogni sosta per le Nazionali che si rispetti, in assenza di calcio giocato, si parla d’altro e quindi di rinnovi di contratto. Tiene banco quindi la questione Theo Hernandez, in scadenza a giugno 2026. Ad oggi, come rivelato dal suo agente, non c’è alcun tipo di contatto con la società per un nuovo accordo. L’agente spagnolo ha però ribadito la totale volontà del francese di restare. Tutto nelle mani del Milan quindi, che deve sbrigarsi e, soprattutto, deve fare l’offerta giusta per uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Intanto però il club è avanti su altri due rinnovi: le loro firme sono sempre più vicine e fra non molto potrebbero anche arrivare gli annunci ufficiali.

Il Milan accelera, doppio rinnovo in arrivo: i dettagli

Quello più vicino al rinnovo sembra essere Mike Maignan. Anche lui, come l’amico Theo, è in scadenza a giugno 2026. Il suo contratto è ancora quello di quando è arrivato con Maldini e Massara, e quindi con uno stipendio di poco inferiore ai 3 milioni. Rinnovo e adeguamento sono d’obbligo per uno dei migliori al mondo che però guadagna come un normale portiere.

Maignan dovrebbe rinnovare fino al 2028 per una cifra di 5 milioni più bonus. Una cifra comunque bassa per il livello di Mike ma a quanto pare lo soddisfa abbastanza per arrivare alla firma. Serviranno meno soldi, invece, per convincere Matteo Gabbia, in scadenza anche lui nel 2026 e, ad oggi, nonostante sia uno dei migliori della rosa dal rientro dal Villarreal in poi, è fra i meno pagati della rosa (addirittura meno di un milione). Lui non ha fretta, gli piacerebbe rinnovare e legarsi ancor di più al club del suo cuore, ma non fa pressioni né grosse richieste. Una trattativa facile quindi e anche questa, come per Maignan, si chiuderà in breve tempo. Una firma meritatissima perché se l’è guadagnata a suon di prestazioni, serietà e abnegazione. Per tutti è lui il vero capitano della squadra.