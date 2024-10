Sorpasso di Djokovic in classifica, tifosi senza parole

Novak Djokovic è davvero infinito: il campionissimo serbo ha appena realizzato uno storico sorpasso in classifica.

Il percorso di Novak Djokovic nel Masters 1000 di Shanghai ha dato sicuramente soddisfazioni ai suoi tanti tifosi. Il serbo si è agevolmente sbarazzato di Michelsen, Cobolli e Safiullin battendo tutti e tre gli avversari in due set: chi gli ha dato un po’ più filo da torcere è lo statunitense, sconfitto in entrambi i set al tie-break. Tuttavia Djokovic, nella conferenza stampa successiva al match contro l’italiano, da grande campione ha ammesso che Cobolli non poteva essere nelle migliori condizioni dopo il lungo match disputato precedentemente contro Wawrinka.

Nole è così approdato ai quarti di finale: l’obiettivo di Djokovic è chiaramente quello di tornare ad alzare un trofeo, ma nel frattempo i tantissimi fan del campione serbo possono esultare per un nuovo record raggiunto dal loro beniamino.

Il 37enne di Belgrado ha infatti compiuto un sorpasso leggendario in una speciale classifica. Come riportato dai dati resi noti da OptaAce, infatti, il successo ottenuto contro Flavio Cobolli ha permesso a Djokovic di scavalcare Rafael Nadal e diventare così il giocatore con la più alta percentuale di vittorie nei Masters 1000: un dato che ovviamente tiene conto solo dei giocatori che hanno disputato almeno 10 partite in questo speciale circuito ATP.

Sorpasso Djokovic! Il campione serbo lo ha fatto davvero

La percentuale di Nole ha infatti superato l’82%, con 407 successi (bisogna contare anche la successiva vittoria contro Safiullin) e 89 sconfitte. Rafael Nadal resta invece fermo all’82% ‘netto’, visti i suoi 410 successi nei Masters 1000 ma anche le sue 90 sconfitte. E per quanto riguarda Jannik Sinner? Come si posiziona in questa classifica l’attuale numero uno del ranking ATP?

Il tennista italiano ha sconfitto Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e ora se la vedrà con Daniil Medvedev. Un 2024 che sul campo continua a essere straordinario per Jannik, che finora non ha mai perso prima dei quarti di finale in nessun torneo. Grazie al successo contro Shelton il 23enne di San Candido ha ora la quinta migliore percentuale di vittorie in carriera nella storia del Masters 1000.

La vittoria negli ottavi gli consente infatti di passare dal 74,00% (74-26) al 74,26% (75-26), superando il 74,11% di Andre Agassi (209-73) e posizionandosi così al quinto posto.