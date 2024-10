Theo fuori due giornate: Fonseca ha già deciso come sostituirlo

La squalifica di Hernandez mette il Milan un po’ in difficoltà: Fonseca ha già un’idea per rimpiazzare il terzino francese.

La partita contro la Fiorentina non è stata bella da parte dei rossoneri, usciti sconfitti e con il morale basso dallo stadio Artemio Franchi. Inoltre, dopo il triplice fischio finale, Theo Hernandez si è fatto espellere per aver pronunciato qualche parola di troppo all’indirizzo dell’arbitro Luca Pairetto.

Il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate il giocatore, che salterà le prossime partite di campionato contro Udinese e Bologna. Tornerà per il big match contro il Napoli. Anche se non sta disputando una grande stagione, l’assenza del nazionale francese è pesante per la squadra. Paulo Fonseca non ha in un organico un altro terzino sinistro di ruolo, deve adattare qualcuno in quella posizione nelle prossime due giornate di Serie A.

Milan, chi rimpiazzerà Hernandez sulla fascia sinistra

In una conferenza stampa estiva Zlatan Ibrahimovic aveva dichiarato che il vice di Theo Hernandez sarebbe stato Alex Jimenez, giovane spagnolo che predilige giocare a destra e che si è adattato anche ad agire a sinistra nella Primavera. Con il Milan Futuro ha sempre giocato a destra in questa stagione. Vedremo se Fonseca gli darà un’occasione da titolare a San Siro contro l’Udinese.

In questo momento, il favorito per sostituire Hernandez sembra Filippo Terracciano, che è stato impiegato a sinistra nelle amichevoli pre-campionato e anche quando ha sostituito lo stesso Theo a Roma contro la Lazio. Se oggi dovessimo puntare su qualcuno in vista di Milan-Udinese, punteremmo su di lui. E sembra che Fonseca stia pensando proprio all’ex Hellas Verona, anche se ha tempo per studiare bene la situazione e fare anche una scelta diversa eventualmente.

Una scelta sicuramente a sorpresa sarebbe l’impiego di Davide Bartesaghi, 18enne terzino mancino che con il Milan Futuro ha iniziato la stagione da difensore centrale e poi è stato rimesso sulla fascia. Ha già debuttato in Prima Squadra nella scorsa annata, accumulando un totale di 9 presenze (solo 91 minuti in campo). Il club crede in lui, però toccherà a Fonseca decidere se dargli un’opportunità, rischiano qualcosa, vista la sua scarsa esperienza (e anche quella di Jimenez), oppure andare sul “sicuro” con Terracciano.

Questa situazione riapre il capitolo del mancato acquisto di un vero vice Theo, una delle scelte della società che non è stata capita. Intanto, Fonseca deve arrangiarsi con i giocatori che ha. Vedremo se a gennaio cambierà qualcosa.