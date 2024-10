Ufficiale Milan: partita rinviata e scelta la data del recupero

Cambia la data di una partita del Milan che è stata rinviata con i rossoneri che dovranno cambiare i propri impegni.

Colpo di scena per quello che riguarda il calendario del Milan che cambia per via di una partita che è stata ufficialmente rinviata dalla Lega che ha già disposto la data del recupero.

Il campionato di Serie A è fermo per via degli impegni delle nazionali con la squadra di Paulo Fonseca che tornerà in campo sabato 19 ottobre per la partita casalinga contro l’Udinese in programma alle ore 18. Non è previsto lo stop invece per quello che riguarda i campionati di Serie C che proseguiranno anche durante questo weekend. Non sarà così però per il Milan Futuro con la Lega che ha disposto il rinvio della sfida contro il Pescara per via dei molti giocatori impegnati con le nazionali.

Rinvio Pescara-Milan Futuro: una settimana di stop per gli uomini di Bonera

Non scenderanno in campo i ragazzi di Daniele Bonera con il Milan Futuro che salterà quindi la sfida contro il Pescara e la recupererà il prossimo 21 novembre. La Lega Pro ha infatti diramato un comunicato con il quale ha reso noto che la sfida in programma all’Adriatico sarà recuperata il giovedì del 21 novembre alle ore 20:45.

Una partita molto importante per il Milan Futuro con i rossoneri che sono chiamati ad un’inversione di tendenza per cercare di recuperare terreno in classifica considerate le difficoltà trovate in questa prima parte di stagione. In questo momento il Milan Futuro si trova in fondo alla classifica del girone B di Serie C con un penultimo posto che preoccupa e non poco la dirigenza del club.

Solamente 6 i punti conquistati dai rossoneri nelle prime otto giornate di campionato con Daniele Bonera che sta facendo fatica a mettere insieme la squadra che ha diverse individualità di livello ma che spesso vengono aggregate alla prima squadra di Paulo Fonseca. Lo stesso allenatore del Milan Futuro è chiamato a cambiare marcia per non rischiare di vedere a rischio la propria panchina.

Sosta imprevista quindi anche per la seconda squadra del Milan che affronterà il prossimo 20 ottobre il Legnago Salus in casa in una partita che sarà fondamentale per la classifica dei giovani rossoneri. Il Legnago è infatti all’ultimo posto in classifica con tre punti conquistati e la sfida sa già di ultima spiaggia per entrambe le formazioni che non possono più permettersi passi falsi in campionato.