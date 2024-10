Campionato italiano ribaltato: nel 2025 panchina a Guardiola

Pep Guardiola allenatore in Serie A, l’annuncio dell’ex dirigente lascia di stucco. Lo spagnolo vuole cambiare il calcio anche in Italia

La Serie A vive un momento di ripresa dopo anni molto complicati. Una buona crescita dovuta anche ad un miglioramento tecnico, in campo e in panchina. I recenti risultati delle nostre squadre in Europa ne sono una prova, in particolare con Milan e Inter fra le migliori quattro squadre d’Europa nell’edizione della Champions League di un anno e mezzo fa.

Gli allenatori italiani sono ormai considerati fra i migliori al mondo, e infatti sono fra i più ricercati anche all’estero. Ci sono però ancora ampi margini di miglioramento per il nostro campionato e una delle strade dovrebbe essere l’arrivo nel nostro paese anche di tecnici stranieri per portare idee nuove e alzare il livello. Il Milan ci ha provato quest’estate con Paulo Fonseca e purtroppo, come sempre, c’è sempre grande pregiudizio da parte di tifosi e anche media. Pregiudizio che non esisterebbe con Pep Guardiola, che ha portato una rivoluzione nel mondo del calcio e continua a farlo di anno in anno. In Inghilterra col Manchester City si sta togliendo tantissime soddisfazioni e c’è curiosità per quella che può essere la sua nuova avventura dopo quella in Premier League. Dopo Spagna e Inghilterra, la prossima tappa potrebbe essere l’Italia.

Guardiola in Serie A: “Legame fortissimo con l’Italia”

Italia che Guardiola conosce benissimo perché ci ha giocato con la maglia del Brescia e (brevemente) della Roma. L’allenatore catalano ha trascorso da noi poco tempo ma è bastato per legarlo al paese e in particolar modo alla città di Brescia. Fra i suoi compagni di squadra, oltre al grande Roberto Baggio, c’era anche Igli Tare, che ai microfoni di TV Play ha parlato proprio della possibilità di un suo arrivo in Italia.

“Conoscendolo, per sentirsi completato vorrebbe anche allenare in Italia perché lui ha un legame molto forte con il calcio italiano e soprattutto come il Brescia, quando può ci va sempre ad incontrare Piovani e organizza cene con gli ex compagni“, l’ex direttore sportivo, al momento senza impiego, è convinto quindi che prima o poi Guardiola allenerà in Italia per completare al meglio il suo percorso. La Serie A potrebbe essere per lui una sfida molto stimolante: dopo aver cambiato il calcio in Spagna e ora in Inghilterra, l’idea di poterlo fare anche nel nostro paese potrebbe stuzzicarlo e non poco ma sarebbe forse la sfida più difficile della sua carriera perché l’Italia non è un paese per i cambiamenti. Una sfida impossibile per chiunque altro ma forse non per il migliore di tutti.