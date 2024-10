La scelta è stata fatta: panchina a Cannavaro, torna in Serie A

Cannavaro può tornare subito in panchina dopo aver salvato l’Udinese: da un campione del mondo all’altro, il cambio è concreto

Le nuove proprietà americane in Serie A sono aumentate nel corso degli ultimi anni. L’ultima, in ordine di tempo, è arrivata la scorsa estate con il passaggio dell’Inter da Steven Zhang a Oaktree. Un fondo che deve risanare i conti dei nerazzurri e che proporrà un progetto in stile RedBird, e quindi improntato sull’abbassamento dei costi e sul risanamento del bilancio. E presto potrebbe arrivarne un’altra.

Dalla scomparsa di Silvio Berlusconi in poi, Fininvest è in cerca di acquirenti per il Monza. Secondo quanto riportato da Today.it, presto nel club brianzolo potrebbe entrare (inizialmente acquisendo solo una parte delle quote) l’imprenditore americano Mario Joseph Gabelli. L’idea, spiega il portale, è quella poi di prendere il controllo della società nei prossimi anni. Sarà da capire, poi, se Adriano Galliani resterà dirigente del club o se, invece, preferirà anche lui defilarsi ma questo lo scopriremo solo più avanti. Al momento l’amministratore delegato del Monza è alle prese con una importante decisione da prendere per la squadra attuale.

Cannavaro torna in panchina, possibilità concreta

In estate ha scelto di sostituire Raffaele Palladino con Alessandro Nesta, reduce da un’ottima stagione in Serie B sulla panchina della Reggiana. Una decisione che ha alimentato la nostalgia dei tifosi del Milan: Galliani e Nesta di nuovo insieme dopo aver condiviso anni stupendi e vincenti con il Milan. Ecco perché la decisione del dirigente è ancora più difficile.

Il pareggio con il Monza nell’ultimo turno di campionato prima della sosta lo ha salvato da un probabile esonero, ma la possibilità di cambiare in corsa non è ancora del tutto scongiurata. O meglio, lo è adesso: non è previsto nei prossimi giorni nessun ribaltone, ma Nesta resta ancora sotto attenta osservazione per le prossime gare. Una delle idee più calde per subentrare al suo posto è un altro campione del mondo del 2006 – in questo caso, però, non c’è legame con il Milan se non da avversario: si tratta di Fabio Cannavaro, che ha allenato l’Udinese negli ultimi mesi della scorsa stagione riuscendo a salvare la squadra. Questo però non è bastato per la conferma in panchina e in estate non ha ricevuto altre proposte. Cannavaro ha rivelato di recente di aver avuto soltanto proposte poco appaganti e per questo ha scelto di aspettare altre opportunità. Che a questo punto può diventare il Monza.