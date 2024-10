Lutto tremendo: “Siamo sconvolti”, il mondo del calcio è devastato

Il mondo del calcio è devastato dalla partita, soprattutto perché avvenuta in circostanza ancora da chiarire.

Non ci sono parole per descrivere quello che è successo al mondo del calcio nelle scorse ore. Lo sport più seguito di tutti è stato costretto a doversi nuovamente vestire a lutto, addio ad un altro protagonista di oggi scomparso in circostanze non ancora del tutto chiare.

La notizia ha fatto in pochissimo tempo il giro del mondo e tutti sono rimasti a bocca aperta. Non solo perché la sua morte è destinata a rimanere un giallo anche nei prossimi giorni, e forse nei prossimi anni, ma perché prima d’ora non aveva manifestato alcun problema di salute e, come se non bastasse, aveva ancora degli anni di carriera da potersi godere.

Invece alla fine è arrivato lo shock, il calciatore è stato trovato senza vita nella sua abitazione lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi e dei tanti compagni di squadra che proprio prima di un importantissimo match hanno voluto dedicargli un pensiero.

Calcio, addio shock: quello che è successo ha lasciato tutti senza parole

Il dramma che ha coinvolto la Grecia, non solo calcistica, è destinato a rimanere nella storia. Addio al trentunenne George Baldock, terzino destro originario dell’Inghilterra naturalizzato greco che proprio la scorsa estate è tornato in patria per vestire la maglia biancoverde del Panathinaikos. L’ex difensore è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Le indagini hanno portato alla luce nuovi dettagli in queste ultime ore e alla fine la causa del decesso è da attribuire all’annegamento.

Tuttavia, ci sono ancora dei misteri che meritano di essere svelati. Ad esempio, vicino al corpo senza vita di Baldock è stato ritrovata una bottiglia di vodka accompagnata da due bicchieri. Questo significa che non era solo poco prima di perdere la vita. Poteva essere uno shock senza precedenti per la nazionale greca, scesa in campo giovedì per il match di Nations League, che invece ha omaggiato il proprio ex giocatore al meglio battendo, neanche a farlo di proposito, l’Inghilterra.

2-1 per gli ellenici e tanti omaggi nei confronti del difensore scomparso che è stato dunque ricordato al meglio dai suoi ex compagni di squadra. Gli stessi che sperano che la verità sulla sua scomparsa sia presto alla portata di tutti. “Siamo sconvolti, siamo sconvolti per la perdita del nostro George” sono state queste le parole ripetute dal club di Atene in occasione della tragica notizia.