Messaggio strappalacrime, tifosi del Milan commossi

Un buon impatto quello di Morata con il Milan. L’attaccante spagnolo ha svelato cosa gli è accaduto recentemente, commuovendo tutti

In un inizio di stagione decisamente altalenante per il Milan, Alvaro Morata è stato tra i migliori dei rossoneri. Subito in gol all’esordio con il Torino e, smaltito un infortunio muscolare, l’attaccante è andato di nuovo a segno con il Lecce dopo aver ben figurato anche nel Derby vinto l’Inter.

Buon impatto quello di Morata anche nella sconfitta di Leverkusen nella quale è subentrato dopo il vantaggio dei padroni di casa, contribuendo alle tante azioni da gol create dai rossoneri. L’unica prestazione insufficiente contro la Fiorentina, in una serata complicata nella quale non è riuscito a rendersi pericoloso in zona gol.

Fonseca avrà bisogno del miglior Morata nei prossimi impegni che attendono i rossoneri, decisivi anche per lo stesso allenatore portoghese. Distanziato di 5 punti punti dal Napoli capolista e a zero punti nel girone di Champions, il Milan non può permettersi passi falsi alla ripresa contro l’Udinese e con il Bruges, avversari che i rossoneri affronteranno entrambi in casa prima dell’insidiosa trasferta a Bologna.

Morata, retroscena struggente: ecco cosa gli è successo

Come molti altri compagni di squadra, Alvaro Morata è stato convocato in Nazionale per la Nations League. Con la Spagna campione d’Europa in carica, l’attaccante rossonero, capitano della Roja, affronterà i match con Danimarca e Serbia.

Prima di scendere in campo, Morata è stato intervistato dai colleghi spagnoli di Cadena Cope, rivelando quanto gli è accaduto recentemente. Una problematica che affligge purtroppo molto persone e che, nel caso dell’attaccante iberico, ha influito anche nella svolta recente che ha dato alla sua carriera.

Morata ha svelato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico, difficoltà che lo hanno segnato nell’ultimo periodo della sua vita. Toccanti le dichiarazioni del centravanti: “Quando vivi momenti difficili, come la depressione e gli attacchi di panico non importa che lavoro fai o in quale situazioni ti trovi nella tua vita. Hai un’altra persona dentro contro cui devi combattere.”

Morata ha proseguito ulteriormente, rivelando altri aspetti legati al momento difficile che ha vissuto: “Siamo quello che vediamo in tv e in rete ma tante volte non è reale – si legge nelle dichiarazioni riprese da Vanity Fair – Devi dare un’immagine di te perché è il tuo lavoro. Ho passato un periodo davvero brutto ed è arrivato un momento in cui non riuscivo nemmeno a legarmi gli scarpini. Quando lo facevo mi si chiudeva la gola e la vista cominciava ad annebbiarsi.”

L’attaccante del Milan ha confessato di non essere stato capito e apprezzato dai tifosi, anche nel corso dell’Europeo quando il suo ruolo di capitano della Spagna è stato messo in discussione. Anche da questo è scaturita la sua decisione di lasciare l’Atletico e trasferirsi al Milan, momento coinciso tuttavia con la separazione dalla moglie Alice Campello, madre dei suoi quattro figli.