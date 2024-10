Milan, ultima chiamata per Chukwueze: la scelta di Fonseca

Le ultime notizie in vista del rientro dopo la pausa per le nazionali. Paulo Fonseca potrebbe rilanciare Samu Chukwueze contro l’Udinese

E’ chiaramente ancora presto per pensare davvero all’Udinese. In questi giorni il Milan ha lavorato al centro sportivo di Carnago con una rosa ridotta all’osso, per via dei tanti convocati in nazionale.

C’è inoltre da fare i conti con gli infortuni di Davide Calabria e Ruben Loftus-Cheek, che stanno provando a recuperare per mettersi a disposizione al rientro. Ma come scritto in questa settimana, Paulo Fonseca sta pensando di apportare dei cambi alla formazione che si è vista ultimamente. Ovviamente ci sarà un nuovo terzino sinistro al posto di Theo Hernandez e il favorito per giocare è Filippo Terracciano, anche se Jimenez ha qualche possibilità di prendere il posto dell’italiano. Ma in difesa si può cambiare anche al centro, dove Fikayo Tomori va verso una bocciatura pesante dopo gli errori di Firenze. Matteo Gabbia non si tocca e così al suo fianco potrebbe rivedersi Pavlovic.

A centrocampo la situazione è davvero complicata, con Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders che non hanno di fatto alternative. Loftus-Cheek non ha ancora recuperato e Yunus Musah potrebbe avere nelle gambe solo l’allenamento del venerdì, dopo gli impegni con gli Stati Uniti.

Milan, ansia Pulisic: Fonseca punta su Chukwueze

Problema che chiaramente avrà anche Christian Pulisic. Il numero undici, colui che si è dimostrato davvero indispensabile, per il Milan, potrebbe dunque essere costretto a riposare. Il rischio di farlo giocare potrebbe essere troppo elevato.

Ecco perché Paulo Fonseca è pronto ad affidarsi nuovamente a Samu Chukwueze. Per il nigeriano rischia di essere una delle ultime occasioni per convincere il tecnico portoghese e il Milan, che ha investito tanto, due estati fa, per averlo in Italia. Il Diavolo ha, dunque, bisogno di risposte e pure in fretta, per non iniziare a pensare seriamente ad un piano B. Piano che chiaramente porterebbe alla cessione di Chukwueze, che piace in Premier League, a club come Aston Villa e West Ham, ma anche in Arabia Saudita. Per il nigeriano, il tempo è praticamente scaduto e il match di sabato alle ore 18.00 contro l’Udinese può rappresentare un’ultima spiaggia da non sbagliare. L’ex Villarreal o inizia a prendersi il Milan adesso o il rischio, sempre più concreto, è che non lo faccia mai più.