Pochettino punge Fonseca, c’entra Pulisic: “Sono un po’ preoccupato”

Pochettino ha lanciato una critica al club rossonero tirando in ballo Pulisic: non è mancata la reazione di tanti milanisti sui social.

C’è la pausa nazionali e tanti calciatori hanno lasciato Milanello. Anche per questo Paulo Fonseca ha concesso venerdì, sabato e domenica liberi. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì, in attesa che man mano rientrino coloro che sono stati impegnati a indossare i colori del proprio Paese.

Gli ultimi a rientrare saranno Christian Pulisic e Yunus Musah, convocati dagli Stati Uniti per le sfide amichevoli contro Panama e Messico. Saranno agli ordini di Fonseca solo giovedì, dopo una lunga trasferta e a 48 ore da Milan-Udinese. L’ex Chelsea è un titolarissimo della squadra e l’allenatore dovrà decidere se confermarlo nella formazione iniziale oppure farlo rifiatare lasciandolo in panchina, almeno nel primo tempo. C’è un calendario fitto di partite e pertanto la gestione delle energie diventa un fattore importante.

Pochettino, frecciata a Fonseca: cosa è successo

A proposito di gestione, Mauricio Pochettino non gradisce quella fatta da Fonseca con Pulisic. Il nuovo commissario tecnico degli USA è stato molto chiaro nell’ultima conferenza stampa.

“Christian è un grande calciatore – ha detto l’ex allenatore del Chelsea – ed è uno dei migliori talenti offensivi al mondo. Contribuirà ora e in futuro a portare questa nazionale nella posizione che vogliamo raggiungere. Al Milan sta giocando ogni singolo minuto di ogni singola partita e questo un po’ ci preoccupa. Alcune volte serve proteggerlo. È arrivato stanco, vedremo se giocherà. Dobbiamo cercare di aiutarlo. Quando abbiamo davvero bisogno di lui deve essere in forma, forte e felice. Dobbiamo avere un rapporto ottimo con il suo club“.

Pochettino ritiene che Pulisic giochi troppo al Milan e che magari Fonseca dovrebbe gestirlo un po’ meglio. Vedendolo non al 100%, il ct degli Stati Uniti potrebbe non schierarlo titolare nell’amichevole contro Panama e risparmiarlo per quella più impegnativa contro il Messico. Sarebbe una scelta saggia, anche il tecnico argentino può fare la sua parte nella gestione del calciatore.

Tanti tifosi milanisti si sono arrabbiati dopo aver letto le dichiarazioni di Pochettino. C’è chi sottolinea che Pulisic è di proprietà del Milan e viene pagato dal club rossonero. Qualcuno ricorda che è stato sostituito contro Lecce, Inter e Fiorentina. I commenti critici verso il commissario tecnico degli USA sono diversi.