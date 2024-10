Ribaltone improvviso, accordo raggiunto: è tutto fatto, panchina a Tuchel

Cambio in panchina e squadra affidata a Thomas Tuchel con il tedesco che torna ad allenare dopo l’esperienza alla guida del Bayern Monaco.

L’allenatore tedesco è pronto a firmare il contratto e tornare così in panchina dopo l’esperienza non facile alla guida del club bavarese.

Con la sosta dei maggiori campionati europei in atto per via delle partite delle nazionali, è il calciomercato a farla da padrone ed in particolare il futuro di alcuni allenatori. In queste ultime ore appare ormai fatta per il ritorno in panchina di Thomas Tuchel che, dopo la fine dell’avventura al Bayern Monaco, chiusa con una stagione senza la vittoria di un trofeo, è pronto a rimettersi in gioco alla guida di una grande squadra.

Cambio in panchina, squadra affidata a Thomas Tuchel

Thomas Tuchel è vicinissimo dal diventare il nuovo ct dell’Inghilterra. L’ex allenatore del Chelsea e del Bayern Monaco è pronto a firmare il contratto con la federazione inglese che aveva scelto di affidare la guida della squadra a Carsley dopo l’addio di Southgate arrivato in seguito al ko nella finale degli scorsi europei contro la Spagna.

In Inghilterra c’è grande fiducia sul lavoro che il tecnico tedesco possa fare alla guida della nazionale inglese, soprattutto per quanto fatto vedere alla guida del Chelsea che è riuscito a portare alla vittoria della Champions League nel 2021. Pronto a salutare quindi Carsley che ha guidato la squadra in queste settimane, subendo la sconfitta in casa contro la Grecia che ha accelerato le operazioni di ricerca di un nuovo ct.

Il nome di Thomas Tuchel era stato accostato anche al Milan durante le scorse settimane, in particolare prima del derby che ha poi ridato solidità alla panchina di Paulo Fonseca (almeno fino a prima del ko di Firenze). Salta quindi un possibile candidato per la guida tecnica dei rossoneri con il club che continua a dare fiducia all’allenatore portoghese ma ci si aspetta una rapida inversione di tendenza dopo le ultime due sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina.

Torna quindi in corsa uno dei migliori allenatori rimasti sul mercato dopo la scorsa sessione di mercato estiva. In queste ore si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile arrivo di Massimiliano Allegri in Inghilterra con il tecnico livornese che potrebbe prendere il posto di ten Hag alla guida del Manchester United.