Sinner gratis in tv, esplode la festa dei tifosi

Colpo di scena clamoroso, gli appassionati di tennis festeggiano: Sinner sbarca in tv, potremo vedere le sue partite gratis

Jannik Sinner non è solo il numero uno al mondo e il giocatore italiano più vincente nella storia del tennis. Impossibile nasconderlo: è anche il simbolo della crescita di un movimento, quello del nostro tennis, che ha sorpreso tutti, appassionati e non. Personaggi come Sinner fanno da traino per chi voglia innamorarsi di questo fantastico sport, ed è anche per questo che finalmente si è deciso di trasmettere gratuitamente in televisione i suoi prossimi impegni.

Ovviamente non tutte le partite che Sinner disputerà nei prossimi mesi saranno visibili per tutti. Gli accordi sui principali appuntamenti del calendario tennistico sono stati presi da tempo, ed è impossibile imporre alle pay tv di trasmetterle in chiaro. Negli ultimi giorni si è però molto parlato di un torneo ormai imminente in cui saranno impegnati i più grandi giocatori del mondo, tra cui Sinner e Alcaraz, e in molti si chiedevano dove sarebbe stato trasmesso questo nuovo torneo.

La risposta è arrivata nelle ultime ore. Sarà DAZN a dare agli appassionati la possibilità di poter assistere a un più che probabile nuovo confronto tra il numero uno al mondo e il campione in carica del Roland Garros e di Wimbledon. Una brutta notizia? Non in questo caso: incredibile, ma vero, la piattaforma britannica ha deciso di rendere questo appuntamento totalmente gratuito per tutti gli amanti del tennis.

Colpo di scena nel mondo del tennis: Sinner sbarca gratis su DAZN, i dettagli

Sei dei migliori giocatori di tennis di questo periodo storico stanno per sfidarsi in un confronto senza precedenti. In palio un trofeo da 6 milioni di dollari e il titolo di re del mondo del tennis. Questo e molto altro è il Six Kings Slam, il nuovo torneo di esibizione che si disputerà a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 16 al 19 ottobre.

A contendersi questa competizione ancora senza storia, ma molto affascinante per gli appassionati, saranno il nostro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e anche delle leggende viventi come Novak Djokovic e soprattutto Rafael Nadal, a uno degli ultimi appuntamenti della sua indimenticabile carriera.

Un appuntamento che, pur essendo non ufficiale, fuori dal circuito ATP, ha intrigato moltissimi fan. Anche per questo motivo la notizia che DAZN trasmetterà l’evento, e lo renderà gratuito per tutti gli appassionati, ha scatenato l’entusiasmo del pubblico.

Anche se non si è abbonati, basterà quindi andare sul sito della broadcast britannico, registrarsi con la propria email, il nome e il cognome e il gioco sarà fatto. In questo modo sarà possibile avere accesso ai contenuti gratuiti, compreso questo Six Kings Slam. Una notizia straordinaria per chiunque voglia avvicinarsi al tennis e seguire le imprese del nostro miglior giocatore, con la consapevolezza che lo spettacolo offerto in Arabia potrebbe essere davvero avvincente.