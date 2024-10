Fonseca lo ha bocciato, contro l’Udinese va in panchina

Arrivano già le prime indiscrezioni sulle scelte di Fonseca in vista del prossimo impegno di Serie A del Milan contro l’Udinese

Non è stata certo una pausa per le Nazionali serena per il Milan. La doppia sconfitta contro Bayer Leverkusen e Fiorentina ha raffreddato decisamente l’entusiasmo in casa rossonera dopo le tre vittorie di fila in campionato a settembre.

Se a Leverkusen, sprazzi di buon Milan si sono intravisti per gran parte del secondo tempo con varie occasioni da gol create per pareggiare il gol decisivo di Boniface, ben più grave è stata la sconfitta di Firenze cui sono seguite anche veementi polemiche per il caso rigori con Pulisic, tiratore designato, sostituto da Hernandez e Abraham.

Una decisione presa autonomamente dai calciatori, contravvenendo agli ordini di Fonseca. Un episodio grave, acuito dai due errori dal dischetto, che ha attirato non poche critiche nei confronti dell’allenatore portoghese, il quale non ha saputo imporre la sua decisione. Il caso rigori e anche le prestazioni di alcuni rossoneri nel ko di Firenze potrebbero favorire importanti novità di formazione nell’undici titolare del Milan che affronterà l’Udinese sabato prossimo a San Siro.

Milan-Udinese, ecco chi potrebbe andare in panchina

Il maggior indiziato ad andare in panchina contro i friulani è uno dei calciatori coinvolti nella vicenda rigore, in particolare sul secondo, quello sbagliato da Abraham. Da un video emerso nel post partita è apparso evidente come sia stato Fikayo Tomori a consegnare al connazionale il pallone per calciare il penalty mentre Pulisic si avviava a prenderlo.

Una disobbedienza che potrebbe costare cara al difensore inglese, peraltro colpevole anche nell’azione del gol di Gudmundsson con il mancato intervento di testa sul rinvio di De Gea che ha permesso all’attaccante islandese di calciare a rete dal limite dell’area.

Per questi motivi, Tomori potrebbe cominciare dalla panchina con l’Udinese e lasciare spazio a Pavlovic, escluso dai titolari dal match contro il Liverpool. Da allora, un solo minuto in campo per il serbo, subentrato nel Derby. Stesso destino di Tomori anche per Abraham con il Milan che potrebbe tornare al modulo classico con un unico centravanti ovvero Morata.

Nei giorni scorsi, Abraham e Tomori hanno avuto un confronto con Fonseca a Milanello. Il tecnico si sarebbe mostrato intransigente su quanto accaduto a Firenze. Per entrambi, dunque, un turno di punizione in panchina. Vedremo se lo stesso provvedimento verrà preso anche per Hernandez che si è impossessato del primo rigore, sbagliandolo. L’esterno francese è stato già protagonista del caso cooling break all’Olimpico contro la Lazio insieme a Leao, altro episodio che ha fatto discutere e non poco in questo inizio di stagione piuttosto tormentato per il Milan.