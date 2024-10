Gioie Nazionali: Leao da urlo. Pulisic-Musah, gol a stelle e strisce

E’ stato un sabato sera all’insegna del rossonero quello che si è vissuto poche ore fa. Protagonisti i giocatori del Milan

E’ un fine settimana senza il Milan di Paulo Fonseca quello che stiamo vivendo. Le squadre di club hanno, infatti, dato spazio alle Nazionali, con il Diavolo che tornerà in campo solamente il prossimo sabato alle ore 18.00 allo stadio San Siro, per sfidare l’Udinese.

Per i nostalgici rossoneri, però, non sono mancate le occasioni per gustarsi i propri giocatori. Ieri ad esempio, il Portogallo ha sfidato la Polonia per la Nations League. A decidere la sfida sono state le reti di Bernardo Silva, Cristiano Rolando e un autogol di Bednarek, ma Rafa Leao in campo fino al 63esimo è stato autore di una grande partita. Il numero dieci del Milan, che si prova screditare costantemente, evidenziando le sue prestazioni negative, ieri è stato letteralmente devastante, ma allo stesso tempo sfortunato. Il gol che ha portato la firma di Cristiano Ronaldo, è frutto di una azione straripante di Leao, che ha seminato il panico, saltando gli avversari come birilli, ma poi il suo tiro si è schiantato contro il palo. Così CR7 è stato bravo a metterla dentro. Nella stessa partita, però, l’attaccante del Milan lo ha fatto nuovamente: ha saltato proprio tutti, ma stavolta ha preferito servire un assist al bacio, non sfruttato dai propri compagni. Leao, dunque, ritrova il sorriso in nazionale, confermando quanto di buono visto a Firenze.

Stati Uniti-Panama, gol rossonero: Musah-Pulisic protagonisti

Per chi tornava dalla discoteca e non era abbastanza stanco avrà magari avuto modo di vedere alla sfida tra gli USA e il Panama, con il calcio d’inizio alle ore 03.00.

Una partita amichevole che ha visto Christian Pulisic in campo per 67 minuti. Sono stati ben 85 i minuti giocati, invece, da Yunus Musah. I due calciatori del Milan hanno così avuto modo di confezionare il gol che ha portato la nazionale a stelle e strisce in vantaggio al 49esimo. Assist del numero undici rossonero e rete del centrocampista, che dopo tante panchine al Diavolo può finalmente sorridere. Chissà che non sia di buon auspicio per un rilancio al Milan. Paulo Fonseca, d’altronde, ha bisogno dell’ex Valencia, che non si è ancora inserito totalmente nei suoi schemi tattici. Il portoghese ha chiesto tempo per l’americano. Magari è finalmente arrivato il suo momento.