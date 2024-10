Leao trascina il Portogallo e si conferma il “Cheat Code” del calcio

Quando Leao gioca così è in grado di rompere il calcio: in Portogallo sono impazziti per la sua prestazione di ieri

Per Rafael Leao è stato un inizio di stagione come al solito: prestazioni altalenanti, classico atteggiamento e poca attenzione. I numeri: nove partite, un solo gol e quattro assist (tutti in Serie A). Il suo ruolo sta cambiando rispetto a prima: Fonseca gli chiede di essere un giocatore più di squadra e lui ci sta provando, ma nonostante l’impegno le difficoltà restano e sono palesi.

Il suo più grande limite è mentale, e su questo non c’è alcun dubbio. Perché quando è sul pezzo per 90′ (troppe poche volte) diventa uno dei migliori giocatori al mondo. E lo ha dimostrato ieri in Nazionale contro la Polonia: per A Bola è il migliore in campo con un otto in pagella. “Magia in movimento. Stupefacente“, ha scritto il noto quotidiano portoghese. I tifosi portoghesi si sono scatenati sui social per le sue giocate nella partita di ieri e c’è chi lo ha definito il “Cheat Code” del calcio.

Leao in Polonia-Portogallo è immarcabile: è fra i pochi in grado di rompere il calcio

Non esiste una definizione migliore per descrivere il Leao che gioca con voglia e concentrazione per 90′. Funziona come un cheat, un “trucco”, termine utilizzato soprattutto nei videogiochi per aggirare il codice del gioco e arrivare a determinati obiettivi e traguardi. Ecco, Leao per il calcio è così.

In un’epoca di grande attenzione tattica e di iper attenzione allo studio dell’avversario, i giocatori in grado di rompere gli schemi e di spaccare in due gli avversari sono diventati sempre più preziosi. Leao quando è in serata non si può marcare: né singolarmente né di squadra. E lo ha dimostrato ieri contro la Polonia con le due azioni che stanno facendo il giro del web anche in queste ore. La prima: parte da sinistra a metà campo, entra dentro al campo e salta tre uomini di tecnica e fisicità, colpisce il palo e consente a Cristiano Ronaldo di segnare il tap-in. La seconda è ancora più impressionante: sempre da sinistra e sempre accentrandosi, supera qualsiasi cosa gli si presenti di fronte e poi serve un cutback a Bruno Fernandes che spreca. Due azioni che sono un cheat per il calcio di oggi. “Leao è uno scherzo. Se aggiungesse costanza al suo gioco, diventerebbe uno dei migliori al mondo“, scrive un tifoso portoghese su Twitter. C’è davvero qualcuno che ha il coraggio di dargli torto?