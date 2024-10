Milan, un “nuovo acquisto” dopo la sosta: Fonseca pronto a dargli una chance

Il giocatore è in crescita ed è pronto a scendere in campo nel prossimo filotto di partite: Fonseca punta su di lui

Per il Milan è un’altra sosta complicata dopo quella di settembre. Anche stavolta, infatti, non mancano critiche, casi e polemiche. La doppia sconfitta contro il Bayer Leverkusen e la Fiorentina hanno creato nuovi malumori fra i tifosi, che si aspettavano un inizio molto diverso. Conosceva le difficoltà, invece, Paulo Fonseca, che sta provando a cambiare il Milan in tutti gli aspetti.

Il tecnico portoghese lo ha ribadito in più occasioni: “Mi hanno portato qui per giocare un calcio diverso. Non migliore o peggiore, diverso“. Un processo lungo e difficile, che non è solo collettivo: il Milan deve cambiare anche nei singoli prima di poter essere ben inseriti in un contesto. Alcuni sono più avanti, altri nettamente più indietro. C’è bisogno di tanto tempo per poter vedere i primi risultati ma nel frattempo c’è chi sta migliorando ed è pronto a giocarsi un’opportunità. E forse il momento è arrivato: dopo la sosta, il Milan dovrà affrontare un periodo complicatissimo e pieno di partite e per questo sarà fondamentale l’apporto di tutti.

Fonseca pronto a mandarlo in campo, è una risorsa

Per Yunus Musah è stata una serata importante: contro il Panama, l’ex Valencia ha segnato il suo primo gol con gli States, su assist di Christian Pulisic. Il centrocampista è uno di quelli che ha bisogno di tanto lavoro per poter cambiare il suo modo di giocare: deve passare dall’essere un giocatore di conduzione ad uno di passaggio, come lo è Fofana.

Musah sta affrontando il suo percorso con grande serietà e lavoro e i miglioramenti ci sono, tanto da poter convincere Fonseca a dargli finalmente un’opportunità. Come detto, il Milan avrà di fronte un numero enorme di partite e tutte difficilissime fra Serie A e Champions League. Fofana è ad oggi insostituibile per livello di prestazioni e anche per caratteristiche, ma l’americano sta crescendo e potrebbe avere modo di dimostrarlo al rientro dalla sosta. Se Pioli lo ha utilizzato spesso anche da esterno, per Fonseca è un mediano, cioè lo stesso ruolo che ricopre anche in Nazionale, ed è lì che può diventare un giocatore molto importante per i rossoneri perché è lì che manca un’alternativa. Difficile vederlo da titolare con l’Udinese ma nelle prossime partite ci sarà forse spazio anche per scendere in campo dal primo minuto. Un “nuovo acquisto” di cui il Milan ha grande bisogno.