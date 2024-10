Ritorna titolare contro l’Udinese, Fonseca ribalta di nuovo il Milan

Fonseca riflette in vista della fondamentale gara contro l’Udinese. L’allenatore portoghese ha intenzione di rivoluzionare la formazione.

Nel calendario del Milan è cerchiata in rosso la data del 19 ottobre. In quel giorno, infatti, è in programma la sfida casalinga contro l’Udinese valida per l’ottava giornata del campionato. Una gara di fondamentale importanza per Paulo Fonseca, tornato nell’occhio del ciclone in seguito alle due sconfitte consecutive subite per mano del Bayer Leverkusen in Champions League e della Fiorentina in Serie A. Il club, in questi giorni, lo ha difeso dalle critiche ma da lui, ora, si attende una netta inversione della tendenza.

L’incontro, già da ora, si preannuncia ricco di ostacoli ed insidie. I bianconeri, ad esempio, hanno due punti in più rispetto ai rivali ed in questo primo scorcio di stagione hanno dimostrato di essere una squadra granitica, ordinata e ben messa in campo, capace di vincere 4 dei 7 match finora disputati. Il Milan, dal canto suo, è andato troppo a corrente alternata. Il mister portoghese, grazie alla vittoria nel derby, sembrava aver svoltato e trovato il modulo giusto per ricominciare ad ambire alla conquista dello scudetto.

I due recenti ko, invece, lo hanno rimesso di nuovo a rischio. Alla ripresa del torneo, sarà quindi chiamato a fare bottino pieno e ricominciare a dare la caccia alla vetta della classifica occupata dal Napoli. In pieno svolgimento le riflessioni relative alla formazione iniziale: a prendere il posto dello squalificato Theo Hernandez (out per due partite) ci penserà, salvo sorprese, Strahinja Pavlovic mentre al centro della difesa agirà il duo composto da Fikayo Tomori e Matteo Gabbia.

Milan, Fonseca ribalta i rossoneri contro l’Udinese

Il pacchetto arretrato verrà completato da Davide Calabria, in netto vantaggio rispetto ad Emerson Royal. L’ex Tottenham (pagato 15 milioni in estate) da quando è sbarcato in città è diventato il terzino destro titolare tuttavia le sue prestazioni sono risultate deludenti, ben lontane da quelle auspicate dalla dirigenza e dalla tifoseria. Poco soddisfatto anche lo stesso Fonseca, che sta valutando di riproporre dal primo minuto il capitano, la cui ultima presenza all’interno del rettangolo di gioco risale (tra infortuni e scelte tecniche) al 17 settembre, in Champions contro il Liverpool.

Per il 27enne ecco quindi un’altra chance di giocare e provare a convincere il management a riattivare la trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Le parti, al momento, sono distanti ma un nuovo accordo non è da escludere. Dipenderà tutto dal rendimento di Calabria.