Ritorno a sorpresa al Milan, contatto e colpo per gennaio

Moncada era a Roma per Italia-Belgio venerdì scorso: in campo una vecchia conoscenza del Milan che potrebbe tornare di moda per gennaio

La sessione di calciomercato estiva si è conclusa poco più di un mese fa. Il Milan è stato fra le protagoniste con tante operazioni importanti: su tutte, quelle per Alvaro Morata e Youssouf Fofana, ad oggi i migliori per rendimento in questo inizio di stagione (complicato) dei rossoneri. La rosa è sicuramente competitiva ma Paulo Fonseca potrebbe aver bisogno di rinforzi nel mese di gennaio.

A proposito di Fofana: per il Milan è insostituibile non solo per le sue ottime prestazioni ma anche come caratteristiche. Non c’è in rosa un altro giocatore come lui: il tecnico sta provando a lavorare su Yunus Musah per trasformarlo in quel tipo di centrocampista, ma il percorso è molto lungo visto che, come spiega sempre Fonseca, l’americano è più un giocatore di conduzione che passatore alla Fofana. Insomma, servirà del tempo. Tempo che forse il Milan però non ha. Ecco perché a gennaio sarà necessario mettere a disposizione del portoghese un altro giocatore simile.

Moncada a Roma per Italia-Belgio, un giocatore nel mirino

Geoffrey Moncada era allo Stadio Olimpico di Roma per guardare dal vivo Italia–Belgio. Il direttore tecnico del Milan è sempre molto attento nell’individuare profili che possano fare al caso dei rossoneri. Il nome di Samuele Ricci è quello più caldo, anche se si tratta di un giocatore importante, per caratteristiche e per spesa. Un investimento per lui sarebbe in ottica di un ruolo da titolare, magari proprio al fianco di Fofana per creare una diga perfetta.

Potrebbero esserci però anche altri giocatori nel mirino di Moncada che erano presenti all’Olimpico venerdì sera. Fra questi c’era anche una vecchia conoscenza dei rossoneri, e no, non era De Ketelaere: nel secondo tempo della gara, finita poi col risultato di 2-2, abbiamo visto in campo anche Aster Vranckx, ex centrocampista del Milan. La sua avventura in Italia non è andata benissimo, tanto che a fine prestito la società decise di non attivare l’opzione di riscatto. Il centrocampista è rientrato al Wolfsburg ed è rimasto lì. Difficile un suo ritorno in rossonero, ma in caso di necessità potrebbe essere un’idea per rinforzare il centrocampo e dare a Fonseca un’altra alternativa in quel reparto. Nessuna trattativa né vero interessamento, solo un’idea. Il giocatore conosce l’ambiente ed è cresciuto in questi ultimi due anni.