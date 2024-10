Sorpresa Pulisic, il Milan e i tifosi esultano

Novità importante legata a Christian Pulisic. L’attaccante americano fa sorridere Paulo Fonseca e tutto il mondo Milan

Christian Pulisic fa sorridere il Milan e il suo allenatore. La notizia arrivata dall’America rende felice, chiaramente, anche i tifosi rossoneri.

Pochettino e la Nazionale degli Stati Uniti hanno, infatti, deciso di liberare il numero undici del Diavolo, che potrà così far rientro in Italia, senza giocare l’ultima amichevole contro il Messico. Esulta il tecnico portoghese che potrà contare sul giocatore per la partita di sabato sera contro l’Udinese, valevole per l’ottava giornata di Serie A, in programma a San Siro alle ore 18.00.

Insieme a Pulisic, come si può leggere sul sito ufficiale della Nazionale degli Stati Uniti, potranno far rientro a casa anche Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen.

La sfida amichevole, che vedrà impiegato, invece, Yunus Musah, che stanotte ha realizzato il primo gol contro il Panama, proprio su assist del compagno rossonero, è in programma mercoledì 16 ottobre alle ore 04.30. Senza il rientro anticipato la partita contro i bianconeri, del prossimo 19 ottobre, per Christian Pulisic sarebbe stata praticamente impossibile. L’americano, infatti, avrebbe avuto al massimo un allenamento nelle gambe.

Milan, cambiano gli scenari: Pulisic dal primo minuto

Adesso è davvero difficile immaginare una panchina per Christian Pulisic contro l’Udinese. L’attaccante, vera pedina insostituibile del Diavolo, verrà chiaramente monitorato, una volta tornato a Milanello, e se non dovesse aver alcun problema fisico si candida a giocare dal primo minuto.

Nelle ore scorse avevamo ipotizzato lo schieramento di Samu Chukwueze, in vista chiaramente di un possibile riposo dell’esterno americano. Ora lo scenario cambia totalmente. Paulo Fonseca ha dimostrato di faticare a privarsi del suo numero undici. Così, salvo clamorosi colpi di scena, Pulisic scenderà in campo contro i friulani, ma chissà che non possa farlo in un altro ruolo.

Il tecnico portoghese, d’altronde, sta pensando di lasciare fuori Tammy Abraham. Un eventuale spostamento di Pulisic al centro e l’avanzamento di Alvaro Morata a prima punta, consentirebbe a Chukwueze di giocare ugualmente, sulla destra. Di fatto, dunque il nigeriano è in ballottaggio per una maglia da titolare con Noah Okafor. Lo svizzero se dovesse giocare, invece, lo farebbe come punta centrale. In questo caso, l’americano agirebbe sulla destra. Fonseca ha dunque ancora qualche giorno per pensare alla scelta migliore.