Al Milan servono gol: il colpo da fare a gennaio è solo uno

Abraham si impegna ma non segna, Morata gioca in un altro ruolo: il Milan a gennaio deve intervenire e c’è già un nome caldo

L’inizio di stagione del Milan è stato tutt’altro che esaltante. Le difficoltà erano note: il passaggio da Pioli a Fonseca non è semplice da assimilare e c’è più di un giocatore che sta facendo molta fatica. Il nuovo allenatore nelle ultime settimane ha trovato continuità con una struttura molto chiara e con una scelta inaspettata: Morata nel ruolo di trequartista e Abraham in avanti.

L’inglese è arrivato nelle ultime ore di mercato e il suo impatto sul mondo rossonero è stato ottimo. Ciò che ha colpito di più i tifosi, oltre a questioni tecniche e tattiche, è stato il suo atteggiamento, positivo fino dal primo giorno e coinvolto come se fosse qui da tanto tempo. C’è però un aspetto da sottolineare: nelle otto partite giocate finora, fra Serie A e Champions League, ha segnato un solo gol contro il Venezia (e rigore sbagliato nell’ultima partita contro la Fiorentina). Troppo poco per un centravanti. Ecco perché a gennaio il Milan potrebbe decidere di tornare sul mercato per mettere a disposizione del tecnico un attaccante con altre caratteristiche.

Nuovo attaccante a gennaio, obiettivo individuato

Abraham si sta rivelando sicuramente un elemento utile ma il Milan ha bisogno di più gol. A questo poi bisogna aggiungere la questione Luka Jovic, sempre più fuori dal progetto tecnico – e con l’idea Juventus come vice Vlahovic. E con Morata impegnato in questa nuova posizione (almeno per adesso), è inevitabile pensare ad un nuovo acquisto a gennaio.

Il nome più caldo è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord, che solo pochi giorni fa ha rivelato che il Milan ha provato a prenderlo negli ultimi giorni di agosto. L’affare non si è fatto ma il giocatore messicano spera in un rilancio nel più breve tempo possibile. “Giocare per il Milan è un sogno“, ha detto nella stessa intervista. Un assist quindi che i rossoneri potrebbero decidere di raccogliere per il mercato di gennaio. Gimenez risolverebbe il problema gol, e soprattutto permetterebbe a Fonseca di utilizzare ancora Morata qualche metro più dietro. L’affare si potrebbe chiudere intorno ai 30 milioni. Il Milan avrebbe così un’arma in più per sperare nel sogno Scudetto e gestire con più tranquillità la doppia questione Jovic e Abraham. Il primo è già sul mercato e la Juventus ci sta già pensando, il secondo è in prestito secco dalla Roma e potrebbe quindi rientrare nella capitale a giugno se i suoi numeri non dovessero migliorare.