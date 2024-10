Il Milan deve vincere un altro derby: anche l’Inter vuole il talento

Potrebbe profilarsi un altro derby di mercato fra Milan e Inter: i nerazzurri si sono aggiunti alla corsa al talentuoso centrocampista

In questo inizio di stagione di Serie A ci sono già le prime sorprese. Il cammino dell’Udinese è fra i più interessanti, così come quello dell’Empoli, squadra che ha già raccolto 10 punti e che si candida quindi a una salvezza molto tranquilla. Fra i giocatori emergenti c’è Devis Vasquez, il portiere preso dal Milan in prestito con diritto di riscatto.

Un’altra squadra che sta facendo un ottimo percorso nonostante i tanti cambiamenti è l’Hellas Verona. Diversi giocatori sono stati ceduti e non c’è più nemmeno Marco Baroni, l’allenatore che lo scorso anno è riuscito a fare un’impresa con una salvezza insperata. Durante l’estate il direttore sportivo Sean Sogliano ha fatto un grande lavoro scovando talenti a poco prezzo che oggi si stanno già mettendo in mostra. Mosquera, Tengstedt, Livramento e così via. Ma quello che sta raccogliendo più consensi finora è Reda Belahyane, un centrocampista di grandissime qualità che in mezzo al campo sta regalando giocate di un livello altissimo.

Derby di mercato, Milan e Inter vogliono lo stesso giocatore

Impossibile non notare il talento del marocchino (nato in Francia). Classe 2004, ha compiuto da poco 20 anni e sta dimostrando di avere un grande potenziale. Un acquisto eccezionale di Sogliano, che è riuscito a scovare una vera e propria gemma nascosta: è arrivato dal Nizza per mezzo milione, adesso ne vale già almeno 5.

Il Milan è fra i club che lo sta seguendo con particolare attenzione: con l’Hellas c’è un ottimo rapporto dopo l’affare di quasi un anno fa di Filippo Terracciano e ora i rossoneri potrebbero ripetere l’operazione ma con il marocchino. C’è però un problema: il Milan non è l’unico ad aver messo gli occhi su di lui ma anche altre squadre italiane e non solo. In Italia anche le altre due big ci sono mosse, in particolar modo l’Inter, come riportato da Calciomercato.com. I nerazzurri non sono soddisfatti delle prestazioni di Asllani nel ruolo di vice Calhanoglu: da poco ha rinnovato fino al 2028 ma la sensazione è che le strade si possano dividere nelle prossime sessioni di mercato. A quel punto Belahyane sarebbe fra i candidati a prenderne il posto. Marotta e Ausilio però devono vedersela anche col Milan, senza dimenticare la solita Juventus. A queste squadre poi bisogna aggiungere anche quelle dall’estero fra Germania e Inghilterra.