Messaggio emozionante per Ibrahimovic, ambiente Milan commosso

E’ stato uno dei protagonisti più discussi in questo inizio di stagione. Ora per Zlatan Ibrahimovic arrivano parole davvero significative

Prima stagione intera da dirigente per Zlatan Ibrahimovic, un nuovo ruolo che lo ha messo costantemente al centro dell’attualità rossonera.

Di fatto, a margine delle prime nove partite stagionali del Milan tra Serie A e Champions League, di Ibrahimovic si è parlato come e anche di più dei protagonisti in campo. Ha fatto discutere la sua assenza, in tribuna, a fine agosto all’Olimpico nel match contro la Lazio in un momento molto critico per la squadra. Non poteva non suscitare reazioni contrastanti anche quel “comando io” rivolto a Zvonimir Boban che lo ha incalzato sul suo ruolo.

Polemiche a parte, Ibrahimovic è stato spesso presente a Milanello per stare vicino alla squadra e lo sarà, verosimilmente, anche in settimana in avvicinamento ai prossimi impegni dei rossoneri attesi, da sabato 19 ottobre, dal trittico di match contro Udinese, Bruges e Bologna. Tre partite che il Milan non può sbagliare per mantenersi in scia del Napoli capolista in Serie A e per togliere lo zero dalla casella dei punti totalizzati in Champions League.

Ibrahimovic, c’è qualcuno che lo incoraggia: messaggio emozionante

Nei giorni scorsi, Ibrahimovic è stato protagonista su Instagram con la pubblicazione di due video mentre era impegnato in partite di calcetto e ping pong. Decisamente più preoccupanti le due foto pubblicate ieri con le quali Ibra ha documentato i soccorsi dovuti a un taglio alla testa, di cui non si sa la causa.

Zlatan avrà sicuramente accolto con grande piacere le dichiarazioni che gli sono state rivolte da un protagonista assoluto della storia del Milan, colui che ha contribuito anche alla prima esperienza in rossonero da calciatore dello svedese, ingaggiandolo dal Barcellona. L’identikit è di facile risoluzione. Ci riferiamo, infatti, a Adriano Galliani.

L’ex a.d. rossonero è stato invitato al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento per raccontare l’epopea del Milan di Fabio Capello. A margine dell’evento, in un’intervista a Sky Sport, Galliani ha rivolto un pensiero anche a Ibrahimovic.Queste le sue parole rivolte allo svedese: “Ibra non ha certo bisogno dei miei consigli. E’ forte in tutte le cose che fa, quindi farà bene e fa bene anche da dirigente. Lasciatelo lavorare. Forza Ibra, non mollare.” Un rapporto quello tra Ibrahimovic e Galliani che si è ricomposto dopo la rottura avvenuta nell’estate del 2012.

E’ stato lo stesso ex dirigente del Milan a rivelare che lo svedese non gli rivolse la parola per due anni a causa della cessione al PSG dopoché gli era stato promesso che sarebbe rimasto in rossonero. In seguito, Galliani e Ibrahimovic hanno ricucito il loro rapporto e lo stesso dirigente ha rivelato come lo svedese lo chiami ancora “capo”.