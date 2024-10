Milan, asse caldo con la Fiorentina: nuovo colpo grazie ad Adli

Il Milan potrebbe pescare dalla Fiorentina il nuovo giocatore da prendere durante il calciomercato di gennaio: il punto della situazione

Il Milan di Paulo Fonseca sarà tra le squadre più attive durante il calciomercato di gennaio. I rossoneri si muoveranno per rafforzare una rosa che presenta diverse lacune.

Non è un segreto che l’obiettivo principale sia un centrocampista, da aggiungere ad un reparto che ha perso per infortunio Ismael Bennacer. L’algerino dovrebbe rivedersi proprio ad inizio 2025, ma le sue condizioni saranno chiaramente non idonee per giocare fin da subito. Servirà del tempo per rischiare ricadute. Un colpo in mediana, dunque, è praticamente certo. I profili sondati da Geoffrey Moncada sono diversi, ma al momento non si è deciso su chi affondare. Il Diavolo ha sul taccuino diversi profili, molti dei quali giocano in Italia, ma attenzione, chiaramente, alle occasioni che provengono dalla Premier League. I rimpianti, comunque, non mancano. Yacine Adli, ad esempio, sarebbe tornato utile al Milan attuale. Il francese ha pure segnato un gol importante proprio contro i rossoneri e la Fiorentina sta iniziando seriamente a pensare di riscattarlo. Una buona notizia per il Diavolo, che potrà così incassare una cifra vicina ai tredici milioni di euro.Â

Milan, colpo dalla Fiorentina grazie ad Adli

Attenzione, però, ai possibili affari intrecciati con il club Viola. Nella squadra di Raffaele Palladino, d’altronde, ci sono elementi che potrebbero far comodo al Milan e che a Firenze stanno trovando poco spazio.

Il profilo più interessante è certamente è Michael Kayode. Il terzino destro classe 2004 sta trovando poco spazio per via dell’esplosione di Dodo. Il brasiliano è il titolare per l’ex Monza, ma le qualità dell’italiano, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, non sono certo in discussione. Non è un caso d’altronde se la sua valutazione è già alta e supera i 25 milioni di euro. Sarebbe chiaramente un investimento importante da parte del Milan, che potrebbe prenderlo, di fatto, con lo sconto, grazie ad Adli, e assicurarsi l’erede di Calabria, ma Kayode piace tantissimo anche in Premier League.

Sarebbe decisamente più semplice, invece, prendere Fabiano Parisi. L’ex Empoli è ormai una riserva di Gosens e la presenza di Biraghi, può spingere la Fiorentina a liberarsene più facilmente già a gennaio. La valutazione del 23enne è meno della metà rispetto a quello di Kayode. Parisi è un terzino mancino, ma all’occorrenza può giocare anche a destra e questo è un aspetto che non si può di certo sottovalutare