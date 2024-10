Non giocherà con l’Udinese, altra batosta per il Milan

Una vera e propria tegola per il Milan di Paulo Fonseca, il tecnico non potrà avere a disposizione il calciatore: niente Udinese

Con il campionato ancora fermo per le Nazionali (impegnate sia per la Nations League che per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo) le squadre dei club continuano ad allenarsi con i pochi calciatori che sono rimasti in città. Ovviamente con l’aggiunta di qualche Primavera chiamati in prima squadra per fare la classica “esperienza”.

Tra questi, ovviamente, c’è anche il Milan di Paulo Fonseca che non vede affatto l’ora di ripartire nel miglior modo possibile in campionato. L’obiettivo del tecnico portoghese (così come il resto della squadra e dei tifosi) è solo uno: dimenticare le ultime due partite tra Champions League e Serie A, ovvero le sconfitte con Bayer Leverkusen e Fiorentina.

L’ex Lille si sta preparando per la prossima sfida contro la rivelazione Udinese che, in questo inizio di stagione, ha dato del filo da torcere ad un bel po’ di squadre. Nel frattempo, però, iniziano ad arrivare le prime notizie negative per Fonseca: uno dei punti di riferimento della squadra non potrà essere a disposizione per il match di sabato 19 ottobre allo stadio ‘San Siro’.

Verso Milan-Udinese, difficile per Pulisic esserci

Fino a questo inizio di campionato uno dei migliori dei rossoneri è, senza minimo dubbio, Christian Pulisic. L’esterno d’attacco americano ha già messo a segno ben sei reti. Fonseca difficilmente può fare a meno di utilizzarlo. Le sue prestazioni hanno convinto il ct statunitense Mauricio Pochettino a puntare su di lui per le sfide contro Panama e Messico. Il suo rientro è previsto per la mattinata di giovedì 17 ottobre, a due giorni dalla sfida contro i friulani.

Difficile, a questo punto, ipotizzare che l’americano possa essere schierato dal primo minuto nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Molto più probabile che parta dalla panchina. Questo è quello che fa sapere la “Gazzetta dello Sport“. Anche perché il calciatore potrà tornare ad allenarsi, nel centro sportivo di Milanello, solo nella giornata di giovedì. Senza dimenticare il fatto che dovrà recuperare dal fuso orario e, soprattutto, dal doppio impegno con la sua nazionale.

Nulla è ancora scritto visto che l’ultima parola spetterà proprio a Fonseca che valuterà, con tutta la calma necessaria, questa situazione. Nel frattempo, per lo stesso Pulisic, arrivano parole di elogio da parte del suo ct che lo definisce come uno dei migliori talenti offensivi che ci sono nel mondo del calcio. Stesso pensiero per i supporters rossoneri che, mai come in questo inizio di stagione, ne stanno apprezzando le qualità.