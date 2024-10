Perché Daniel Maldini non tornerà al Milan: i tre motivi dell’addio definitivo

C’è grande rimpianto in casa Milan per l’addio di Daniel Maldini ai colori rossoneri con il classe 2001 che sta vivendo una buona prima parte di stagione con la maglia del Monza.

Il figlio di Paolo si sta ben comportando agli ordini di Alessandro Nesta e, dopo un’ottima seconda parte di stagione vissuta agli ordini di Raffaele Palladino, sta confermando quanto di buono fatto vedere durante lo scorso campionato. Gol, assist ed un ruolo di leadership nella squadra brianzola che lo stanno mostrando agli occhi degli addetti ai lavori come un calciatore completamente trasformato rispetto ad un anno fa.

Le buone prestazioni di Daniel Maldini hanno portato Luciano Spalletti a convocare il giocatore in nazionale con il giovane attaccante che potrebbe fare il suo esordio con la maglia azzurra ad Udine, nello stadio che vide il padre cominciare la sua carriera con la maglia del Milan nell’ormai lontano 1985. La sfida contro Israele potrebbe dare la possibilità di disputare i primi minuti con la nazionale italiana, in una partita importante per il percorso in Nations League dell’Italia in particolare dopo il pareggio ottenuto a Roma contro il Belgio.

Milan, Daniel Maldini ha detto addio: gli accordi tra Milan e Monza

L’addio ai colori rossoneri a titolo definitivo è giunto durante la scorsa estate con i rossoneri che hanno incassato una cifra molto bassa (quasi pari allo zero) per il suo cartellino volendo però inserire una percentuale di circa il 50% sulla prossima rivendita della punta.

I rossoneri potranno incassare una somma pari alla metà di quella che il Monza otterrà dalla partenza di Daniel Maldini ed avranno la possibilità di pareggiare le offerte che i brianzoli riceveranno per il proprio talento per riportarlo a casa. Chi sorride di questa situazione è sicuramente Adriano Galliani, certo di aver concluso un ottimo affare per il proprio club durante la scorsa estate.

Una mossa strategica del Milan che ha dato l’ok alla partenza del giovane Daniel a titolo definitivo senza però voler perdere completamente il controllo del cartellino della punta. Il rischio è che però l’attaccante possa diventare uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A, aumentando i rimpianti già presenti da parte dei tifosi rossoneri che non hanno apprezzato diverse operazioni chiuse quest’estate. Le partenze di Daniel, di Kalulu destinazione Juventus e di Adli alla Fiorentina non sono state ancora digerite dai tifosi rossoneri.

Daniel Maldini non tornerà al Milan: i tre motivi

Il ritorno di Daniel Maldini al Milan appare però improbabile per diversi motivi, nello specifico tre. Il primo è quello relativo alla figura del padre Paolo che, dopo l’addio alla dirigenza del club non sembra essere ben visto dalla proprietà attuale. Il club infatti sta di fatto sconfessando diverse operazioni portate avanti dall’ex capitano del Milan cedendo diversi calciatori che volle portare a Milanello. Appare quindi difficile, se non impossibile, che possa essere riaccolto il figlio in un futuro prossimo.

Un’altra motivazione che potrebbe portare Daniel Maldini definitivamente lontano dai colori rossoneri è quella riguardante l’aspetto economico dell’affare. Il 50% sulla rivendita del suo cartellino dà al Milan la possibilità di fare cassa con un calciatore ormai non più presente nella rosa, potendo di fatto contare su un tesoretto senza dover ricorrere a cessioni eccellenti di giocatori già presenti a Milanello.

L’ultimo motivo è riconducibile all’interessamento da parte di grandi club nei confronti del giovane attaccante, tra cui anche l’Inter. Preso atto che appare difficile immaginare un Maldini con la maglia nerazzurra, c’è da considerare che diversi club europei sono sulle tracce del giovane talento, pronti a garantire un ingaggio all’attaccante che difficilmente il Milan sarà disposto a riconoscergli nel prossimo futuro. Una forte concorrenza che potrebbe portare Daniel Maldini definitivamente lontano dai radar del Milan e, probabilmente anche della Serie A.