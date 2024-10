Preoccupazione Zeroli, brutto colpo per i tifosi del Milan

Il Milan deve decidere il da farsi riguardo ad uno dei propri maggiori talenti in rosa, il capitano della formazione Milan Futuro.

Già dallo scorso anno in casa Milan si parlava con una certa continuità del progetto Milan Futuro. Ovvero della creazione di una squadra B che accogliesse tutti i giovani talenti cresciuti nel vivaio rossonero, con l’intento di farli maturare e migliorare disputando un campionato vero, quello di Serie C.

Il Milan, per volontà evidente di Zlatan Ibrahimovic, ha dunque seguito gli esempi di Juventus ed Atalanta, che già da anni presentano le loro squadre Under 23 in Lega Pro, così da dare spazio e visibilità ai giovani senza il bisogno di mandarli a giocare altrove in prestito. Una possibilità che molti di questi ragazzi stanno sfruttando, così da diventare dei veri e propri punti di riferimento in prospettiva.

Uno di questi è senza dubbio Kevin Zeroli, centrocampista del Milan classe 2005, nativo di Busto Arsizio ma con chiare origini familiari nigeriane. Un talento assoluto, visto che ha già avuto la prontezza di debuttare in Serie A e di venire considerato, prima da Pioli ora da Fonseca, una possibile risorsa per la prima squadra. Ma il futuro di Zeroli potrebbe non essere totalmente di stampo rossonero.

Il Milan sacrifica Zeroli? Futuro in bilico per il centrocampista

Infatti Zeroli, già dallo scorso campionato, ha attratto l’interesse di molti club di Serie A che lo avrebbero voluto anche a titolo temporaneo per rinforzare e ringiovanire la propria rosa. Ma la prima opzione per lui e per il Milan è sempre stata quella di renderlo capitano e leader della Under 23, così da blindarlo a Milanello.

Ma secondo le ultime indiscrezioni i piani sarebbero in cambiamento. A gennaio Zeroli potrebbe tentare una nuova avventura, andando ad incrociare il proprio futuro con un altro talento scuola rossonera che invece sarebbe di ritorno a Milano. Parliamo dell’attaccante classe 2002 Lorenzo Colombo, che farebbe il percorso inverso.

L’idea è quella di prestare Zeroli all’Empoli, una delle squadre rivelazione del campionato italiano in corso, pur di farsi ridare indietro Colombo, attaccante che farebbe molto comodo a mister Fonseca nel suo nuovo e proficuo 4-2-4. Il giovane centravanti, dinamico e mobile, ben si sposerebbe con Morata e Abraham in questo contesto tattico e dunque il Milan sarebbe intenzionato a chiudere anzitempo il periodo di prestito.

Alla corte di Roberto D’Aversa finirebbe invece proprio Zeroli, che andrebbe a rimpolpare il centrocampo tentando la sua prima esperienza lontano da casa. Una soluzione di mercato che andrà discussa e completata nella sessione di riparazione.