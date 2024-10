Tegola Pulisic, annuncio e tifosi del Milan senza pace

L’ultima notizia su Christian Pulisic sta facendo davvero preoccupare i tifosi del Milan: l’annuncio è purtroppo molto chiaro.

L’avvio di stagione del Milan non è stato certamente dei più positivi. Fatta eccezione per il successo nel derby, che ha regalato senza dubbio una grande gioia al popolo rossonero, il cammino della truppa di Fonseca ha lasciato parecchio a desiderare, sia in termini di risultati che di prestazioni. In Serie A il Diavolo ha già incassato due sconfitte in 7 partite ed è sesto a 5 punti dalla capolista Napoli, mentre in Champions sono arrivati due ko in due gare disputate contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Per rilanciare il suo Milan l’allenatore portoghese deve affidarsi soprattutto a quei giocatori che anche in questa prima parte di stagione non così soddisfacente sono comunque riusciti a garantire un rendimento molto elevato. Al primo posto c’è sicuramente Christian Pulisic, alla sua seconda stagione in rossonero e ormai elemento determinante.

Dopo i 15 gol messi a segno la scorsa stagione lo statunitense è partito di nuovo molto forte, giocando tutte e nove le gare fin qui disputate dal Milan tra campionato e Champions e realizzando sei reti. Tuttavia proprio questo impiego costante ha sollevato alcune preoccupazioni: qualcuno, infatti, preferirebbe che Pulisic riposasse un po’ per non correre il rischio di infortuni.

Tegola Pulisic, nessuno se l’aspettava: l’annuncio è chiaro

La pensa così anche il Commissario Tecnico della Nazionale USA, Mauricio Pochettino. L’ex allenatore di Chelsea, PSG e Tottenham ha sottolineato proprio come Pulisic stia giocando ogni singola partita, o meglio, ogni singolo minuto nel Milan: “Questo è un aspetto che ci preoccupa“, le parole di Pochettino riportate anche da Sky Sport.

Pochettino non era sicuro di schierare titolare il 26enne proprio perché lo aveva visto un po’ stanco. Invece Pulisic è sceso in campo da titolare nel match amichevole che gli USA hanno vinto 2-0 contro Panama: un successo arrivato grazie alle reti dell’altro rossonero Musah (su assist proprio del capitano degli USA) e del giovane attaccante del PSV Ricardo Pepi nel recupero.

L’ex Chelsea ha giocato 67 minuti prima di lasciare il posto a Haji Wright. Un inizio di stagione super per Pulisic, elogiato in conferenza stampa anche dal suo CT: “E’ un grande giocatore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo“.