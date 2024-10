Tutto confermato, non c’è pace in casa Milan: nuova mazzata

Il Milan potrebbe essere di fronte subito ad una decisione importante: c’è chi fa sul serio e i rossoneri devono scegliere

L’estate da poco finita ha visto un Milan protagonista sul mercato con diverse operazioni importanti e una buona somma investita. Quello che ha lasciato un po’ di dubbi sono state, invece, le cessioni, in particolar modo quella di Pierre Kalulu, passato alla Juventus per 3 milioni di prestito oneroso più 14 milioni di riscatto.

Sul francese sono state fatte molte valutazioni. Era reduce da due anni difficili dal punto di vista fisico e, dal punto di vista delle gerarchie, partiva dietro tutti gli altri difensori centrali. Da terzino destro, invece, non era considerato, soprattutto dopo l’arrivo di Emerson Royal. A questo poi bisogna aggiungere altri due fattori: c’era bisogno di liberare uno slot per le liste e, soprattutto, la volontà del ragazzo, che voleva giocare di più e non ha potuto dire alla proposta bianconera. Ora che Bremer si è infortunato gravemente avrà ancora più spazio. Ma c’è un’altra operazione che lascia perplessi e che adesso rischia di creare un vero e proprio rimpianto.

Il Milan a rischio beffa: vogliono Daniel Maldini

Oltre Kalulu, anche Daniel Maldini al Monza sta facendo benissimo, tanto da essere convocato da Luciano Spalletti per gli impegni della Nazionale durante questa sosta. Il rammarico del Milan aumenta pensando al fatto che le sue qualità e le sue caratteristiche sarebbero servite molto in questo momento a Fonseca, costretto ad adattare Morata in una posizione da trequartista.

Il Milan ha mantenuto una sorta di prelazione su Daniel Maldini: quindi, in caso di offerta di un’altra squadra, i rossoneri possono pareggiarla e riportare il figlio di Paolo a casa. Inoltre c’è anche il 50% sulla futura rivendita, questo vuol dire che, in ogni caso, arriverà a metà prezzo. Moncada e Furlani potrebbero essere costretti a prendere già una decisione in tempi brevi: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, su Daniel Maldini ci sono diversi club italiani ed europei e fra questi, come svelato nel corso di questa settimana, ci sarebbe addirittura anche l’Inter. Marotta e Ausilio lo avrebbero fatto visionare da vicino in una delle ultime partite. Daniel ha il Milan nel cuore e ha sempre detto di sperare in un ritorno in futuro. Dopo aver fatto un errore di valutazione in estate, ora i rossoneri non devono sbagliare: se c’è l’opportunità di riportarlo a casa, è bene farlo prima che sia troppo tardi. Errare è umano ma perseverare…