Addio a soli 33 anni, mondo del calcio devastato

A soli 33 anni il calciatore ha deciso di ritirarsi: una stella del calcio europeo ha preso la scelta più dura

Il giocatore ha preso una incredibile decisione: a soli 33 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi. Nel dicembre del 2023 ha subito un grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare tutta la scorsa stagione e a giugno è scaduto il suo contratto con il club. In questi mesi, nonostante le varie opportunità, non ha trovato una nuova squadra e così è arrivato a questa estrema scelta.

Si tratta di Joel Matip, il difensore centrale che ha contribuito in maniera sostanziale ai recenti successi del Liverpool di Jurgen Klopp in coppia con Virgil van Dijk. I Reds in questi giorni hanno pubblicato un comunicato che conferma la decisione del difensore tedesco naturalizzato camerunese, arrivato in Inghilterra sei anni fa nel 2016. Un ruolo da protagonista, come detto, fino agli ultimi anni dove ha fatto un po’ più di fatica anche a causa dei problemi fisici, fino alla rottura del crociato di poco meno di un anno fa che lo ha portato a prendere la decisione di ritirarsi oggi.

Il difensore si ritira: addio al calcio a soli 33 anni

Il contratto di Matip con il Liverpool è finito a giugno 2024 e, in comune accordo col club, si è scelta la separazione. A costo zero era un’opportunità importante per molti club, fra cui anche alcuni italiani. Infatti era stato accostato anche alla Juventus ma poi non se n’è fatto nulla. Evidentemente, il difensore aveva già in mente di smettere.

Per lui c’era anche un’opzione ritorno romantico allo Schalke 04, lì dove è cresciuto come calciatore prima di andare al Liverpool. Niente da fare però, e quindi la decisione più dura: il ritiro. Una vicenda che ricorda molto quella di Raphael Varane, di due anni più giovane: il francese il club lo aveva trovato, il Como, ma poi ha scelto di rinunciare e di dire addio al calcio giocato. Matip con il Liverpool ha vinto tutto quello che c’era da vincere: la Premier League, il Community Shield, una FA Cup e anche due Carabao Cup. La vittoria più importante, però, è la Champions League nel 2019: i Reds vinsero il derby di Inghilterra contro il Tottenham e portarono a casa il trofeo più bello di tutti. Quello poi fu seguito anche dalla Supercoppa Europa e dal Mondiale per Club. Insomma, una carriera ricca di soddisfazioni per Matip, che adesso dovrà decidere se iniziare una nuova carriera o se godersi la vita.