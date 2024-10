Dal Milan a Torino: è derby per il calciatore

Il giocatore è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi a Torino. Sia la Juventus che il club del presidente Cairo stanno pensando a lui

Anche il calciomercato di gennaio sarà molto intenso per il Milan. Il club rossonero, come stiamo raccontando in questi giorni, ha bisogno di mettere a segno almeno un paio di colpi per rafforzare un organico che sta mostrando più di una difficoltà.

Sarà un obbligo acquistare un centrocampista, che possa dare una mano a Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders, visto che Paulo Fonseca nutre poca fiducia nei confronti di Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, anche se inevitabilmente dovrà impiegarli nelle prossime partite. Si cercherà pure un’occasione in difesa, magari un calciatore che possa dare il cambio a Theo Hernandez e che all’occorrenza giochi anche sulla destra. Ma il calciomercato di gennaio sarà anche quello dei tanti giocatori da piazzare. In prima linea, chiaramente, ci sono Fode Ballo-Touré e Divock Origi, ma attenzione alle uscite di altri calciatori. Nonostante l’infortunio, ad esempio, non è scontata la permanenza di Ismael Bennacer.

A far le valigie, poi, potrebbero essere anche Filippo Terracciano, soprattutto se non dovesse dar segnali positivi nelle prossime partite, e Davide Calabria, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe non farlo mai.

Milan, il Diavolo lo mette alla porta: è derby di Torino per Jovic

Altro calciatore che difficilmente rimarrà in rossonero fino a giugno è Luka Jovic. Il serbo è stato di fatto messo alla porta già in estate e l’acquisto di Abraham nelle ultime ore di mercato lo hanno portato fuori dalla Champions League.

Non c’è più spazio per l’ex Fiorentina, che però non ha voluto lasciare il Milan per trasferirsi in un campionato di livello inferiore. Ora c’è la possibilità che il suo futuro sia a Torino. Ci sta pensando seriamente la Juventus, che lo vorrebbe per il ruolo di vice Dusan Vlahovic. Potrebbe vestire il bianconero attraverso uno scambio: Arthur o McKennie potrebbero essere delle idee con stipendio in linea con le esigenze del Diavolo. Attenzione però alla Torino granata, che deve prendere a tutti i costi un attaccante dopo l’infortunio di Duvan Zapata. L’idea Giovanni Simeone non decolla, ecco così che può prendere piede quella Luka Jovic. Un approdo da Vanoli potrebbe permettere al Milan di avere una corsia preferenziale e magari uno sconto per Ricci.