Franco Mastantuono incanta il Milan: chi è, ruolo, caratteristiche e clausola

Nome nuovo accostato al club rossonero: si tratta di Mastantuono, uno dei più promettenti talenti che giocano in Sudamerica in questo momento.

Il Milan sta valutando tanti profili per rinforzarsi nel 2025. C’è qualche giocatore che potrebbe arrivare già a gennaio per migliorare subito la squadra e qualcuno a cui invece si pensa per la prossima sessione estiva del calciomercato.

Tra i giocatori nella lista di Geoffrey Moncada non mancano dei giovanissimi talenti, qualcuno poco conosciuto e qualcuno di cui si parla un gran bene da un po’ di tempo. Nella seconda categoria rientra certamente Franco Mastantuono, 17enne fantasista argentino che milita nel River Plate. Un ragazzo che molti indicano come “predestinato” a diventare un campione nei prossimi anni.

Franco Mastantuono: Milan pronto all’investimento?

La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Moncada segue il giocatore da tempo, ancora prima che esordisse in Prima Squadra, cosa avvenuta a gennaio 2024 quando aveva ancora 16 anni (il terzo più giovane esordiente nella storia del club). Strapparlo ai Millonarios sarà facile, il prezzo non è basso nonostante la giovanissima età e ovviamente non manca la concorrenza delle big d’Europa.

Il Milan può provarci cercando di apparecchiare l’affare con mesi di anticipo rispetto all rivali. Il River Plate non ha fretta di vendere, c’è un contratto con scadenza dicembre 2026 che prevede anche un’opzione per un prolungamento fino al 2027. Non manca una clausola di risoluzione particolarmente alta: 45 milioni di dollari (circa 41 milioni di euro), cifra che sale a 50 milioni di dollari (quasi 46 milioni di euro) negli ultimi 10 giorni della sessione di mercato.

Difficile che il club rossonero decida di investire così tanto, però La Gazzetta dello Sport scrive che è già stata sondata con successo la possibilità di dividere il pagamento in due tranche. Molti davano per scontato il trasferimento al Real Madrid, fortemente interessato al giocatore, ma al momento non si è concretizzato nulla e ciò può far sperare le altre pretendenti. Una carta vincente può essere quella di lasciare Mastantuono al River Plate per farlo giocare e crescere, rimandando al 2026 il suo sbarco in Europa.

Le caratteristiche di Mastantuono

Il giovane talento argentino è un trequartista di piede mancino che può essere schierato in posizione centrale o anche sulla fascia destra. Possiede una grande tecnica, ha un’ottima visione di gioco, è bravo nei dribbling e anche nei tiri. Ha un potenziale enorme, può migliorare tantissimo sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda il fisico, è alto 1,77 metri per 71 chilogrammi di peso.

È entrato nel River Plate nel 2019, dopo che nel 2017 aveva rifiutato l’offerta perché la famiglia sognava che diventasse un tennista. Il tennis era un altro sport che praticava, però il calcio ha preso decisamente il sopravvento tra le sue passioni. Ha iniziato da bambino nel River da Azul, dove ha trovato il padre come allenatore. Nel 2018 si è trasferito al Club Cemento e poi nei Millonarios, di cui è diventato il più giovane marcatore di sempre nel febbraio 2024: ha battuto Javier Saviola. Sembra destinato a fare grandi cose, vedremo se compirà i passi giusti per la sua carriera. Al momento, rimanere in Argentina potrebbe essere la soluzione migliore.