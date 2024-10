Il ‘Condor’ Galliani colpisce ancora: colpo in casa Milan a gennaio

Dopo Daniel Maldini, il Monza potrebbe puntare un altro calciatore del Milan alla riapertura del mercato a gennaio

Conto alla rovescia cominciato per la ripresa della Serie A fissata il prossimo weekend. Per il Milan, reduce da due sconfitte consecutive contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, partita delicatissima contro l’Udinese, ospite a San Siro sabato 19 ottobre alle 18.30.

Contro un avversario tradizionalmente ostico per i rossoneri, il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi quantomeno per mantenere le distanze dal Napoli capolista e ospite dell’Empoli. Fonseca potrebbe presentare importanti novità di formazione con Abraham e Tomori (protagonisti del caso rigori a Firenze) relegati inizialmente in panchina. A destra, assente Chukwueze, rientrato dagli impegni con la Nigeria con un infortunio muscolare.

Giocherà, invece, di lunedì un’altra squadra che, come il Milan, non ha rispettato le aspettative nelle prime giornate di Serie A. Ancora senza vittorie dopo sette partite, il Monza sarà di scena al Bentegodi contro il Verona. Per i brianzoli, una trasferta fondamentale per provare a invertire un trend finora alquanto deludente.

Milan-Monza, un nuovo affare di mercato in vista ?

Nonostante un inizio di campionato da dimenticare, Adriano Galliani ha ribadito piena fiducia all’allenatore Alessandro Nesta. A proposito di ex rossoneri, lo scorso weekend, l’a.d. del Monza è stato ospite della Gazzetta al Festival dello Sport a Trento nel quale ha presenziato a un evento con alcuni dei giocatori del Milan di Fabio Capello.

Un legame indissolubile quello di Galliani con il Milan, nonostante la sua carriera da dirigente lo abbia portato a ricoprire nuovi incarichi. Galliani che ha speso belle parole nei confronti di Ibrahimovic, invitando la tifoseria rossonera ad avere fiducia dello svedese anche nel suo nuovo ruolo da dirigente.

Chissà che, tra due mesi, alla riapertura del mercato a Gennaio, Galliani e Ibrahimovic non possano trattare per un possibile trasferimento di un calciatore rossonero al Monza. E’ già accaduto in estate con Daniel Maldini. Ora la situazione potrebbe ripetersi con Kevin Zeroli. Il centrocampista del Milan Futuro potrebbe essere un’idea per il Monza, squadra ideale che può permettergli di accumulare ulteriori minuti e presenze in Serie A.

Al momento, ovviamente, è solo un’ipotesi. Il Milan punta moltissimo sul centrocampista classe 2005 e Fonseca lo ha aggregato più volte alla prima squadra. Con il rientro di Bennacer a inizio anno e un possibile nuovo arrivo in mediana (i rossoneri cercano un’alternativa a Fofana), il Milan potrebbe decidere di cedere provvisoriamente Zeroli anziché lasciarlo in Serie C per la seconda parte di stagione. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica del Milan Futuro, partito decisamente in sordina con una sola vittoria in 8 partite e il penultimo posto in graduatoria.