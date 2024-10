Il Milan ne vuole tre dal Bologna: assalto in casa rossoblu

Il Milan è alla ricerca di rinforzi e può pescare dal Bologna per migliorare la propria rosa: ecco di chi si tratta

Gennaio è ancora lontano, ma il Milan sta già lavorando per trovare i giusti rinforzi per migliorare una rosa che presenta varie lacune. E’ evidente che già a gennaio, il Diavolo sarà chiamato a mettere le mani almeno su un centrocampista e su un terzino.

La coperta è corta, soprattutto a metà campo, dove l’infortunio di Ismael Bennacer ha peggiorato la situazione e il club rossonero vuole così correre ai ripari. I profili monitorati sono tanti ,ma il Milan sta seriamente pensando di acquistare in Italia, andando un po’ controcorrente rispetto al passato. Non è un caso se Geoffrey Moncada sia stato avvistato all’Olimpico per la partita di Nations League tra l’Italia di Luciano Spalletti e il Belgio di Tedesco L’osservato speciale era Ricci, ma la sua valutazione è già davvero importante. Urbano Cairo, d’altronde, è una bottega cara, come ha dimostrato con la cessione di Bremer e Buongiorno, e spera di poter incassare una cifra sui 30 milioni di euro. C’è anche la Premier League sulle tracce e questo spinge a pensare che tale cifra si possa anche raggiungere. Il Milan guarda così altrove, ad altri giocatori che militano in Serie A.

Milan, occhi puntati in casa Bologna: non solo Ferguson nel mirino

Il Milan potrebbe dunque tornare a pensare ad un vecchio obiettivo, sparito dai radar dopo l’infortunio. Stiamo parlando di Ferguson, che senza il brutto stop, in estate avrebbe certamente cambiato aria.

Ora può tornare in orbita del Diavolo, ma prima dovrà dimostrare di essersi gettato alle spalle l’infortunio. In casa Bologna, però, ci sono altri calciatori che sono finiti sul taccuino di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. La novità è rappresentata da Castro, che in questo inizio di stagione sta stupendo davvero tutti. In Argentina lo paragonano a Lautaro Martinez. L’argentino sta dimostrando di aver un gran fiuto del gol e di saper giocare con la squadra. La valutazione non è ancora altissima, ma è destinata ad alzarsi. Guardando in difesa, poi, attenzione al nome di Beukema, che potrebbe essere il giusto rinforzo per migliorare anche il reparto arretrato. Tre nomi, dunque, dal Bologna per rafforzare l’organico, con il Milan che può chiaramente giocarsi la carta Tommaso Pobega, per abbassare il prezzo.