Il rivale ha ammesso: “Tifavo Ferrari”, bomba in Formula 1

Un pilota avversario riconosce la sua vecchia passione ferrarista: ma nel 2025 è pronto a dare battaglia alla scuderia di Maranello.

Tanti giovani piloti crescono con il mito della Ferrari e sognano di arrivare in F1 anche per magari riuscire a vestire la tuta rossa. A maggior ragione quando sei italiano, speri che tutto questo si possa realizzare.

L’anno prossimo in griglia vedremo Andrea Kimi Antonelli, che però non debutterà con la Ferrari. Com’è noto, è legato alla Mercedes dal 2019 e la casa tedesca ha scelto proprio lui per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha deciso di trasferirsi proprio nella scuderia di Maranello. Il 18enne bolognese è stato preferito ad altri piloti ben più esperti di lui, come ad esempio Carlos Sainz.

Andrea Kimi Antonelli e il “sogno” Ferrari

Essendo molto giovane, ad Antonelli andrà dato tempo di imparare e crescere. E anche di sbagliare. Ha dimostrato grande talento nei campionati “minori” e la F1 sarà un mondo totalmente diverso: serve pazienza e non bisogna mettergli addosso troppa pressione. La Mercedes punterà soprattutto sul più esperto George Russell per fare risultati immediati.

Kimi ha grande voglia di fare bene già nel suo primo anno in Formula 1, però è consapevole di non doversi caricare di troppe aspettative. Dovrà affrontare un processo di apprendimento che è del tutto normale quando si è un rookie. Lui è considerato una sorta di “predestinato”, però dovrà dimostrare in pista di poter diventare un grande pilota. In Mercedes non hanno dubbi e per questo hanno preferito lui ad altri nomi.

Antonelli è pronto a dare il massimo per godersi il suo sogno. Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, il pilota ha ammesso di aver avuto delle simpatie ferrariste in passato: “Da piccolo ero tifoso della Ferrari e tifavo molto per Sebastian Vettel“.

Magari da piccolo sperava in un futuro in Ferrari, però si è comunque legato a un top team della F1 e può essere orgoglioso di questo. Ha una lunga carriera davanti a sé e magari gli capiterà di avere l’occasione di correre con la rossa. Nessuno ormai immaginava che lo avrebbe fatto Hamilton, invece succederà dal 2025. Chissà se più avanti rivedremo un italiano alla guida della Ferrari, ora Antonelli ha un’altra missione.